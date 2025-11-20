美媒：川普已批准俄烏和平「28點計劃」 烏克蘭不知細節

美媒報導，美國總統川普已批准俄烏和平「28點計劃」。圖為川普與烏克蘭總統澤倫斯基9月在聯合國大會期間會晤。路透社



美國全國廣播公司（NBC）報導，美國官員近幾週諮詢俄羅斯特使而制訂的28點俄烏和平計畫，已獲總統川普批准。

報導引述一名政府高官稱，這項計畫著重為俄烏雙方「提供安全保障，建立持久和平」，包含「烏克蘭想要且需要的條件與必要措施」。這名官員未透露計畫細節，表示仍在各方協商。

這名官員也說，參與制定計畫的人士包括川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人。

報導指出，烏克蘭並未參與這項和平計畫的制定。一名接近烏克蘭政府的消息人士與一名歐洲官員表示，烏克蘭已被告知這項計畫的大致輪廓，但並未獲知細節，也未被要求提供建議。

烏克蘭消息人士指出，這項計畫提出的時機，應與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府官員爆出貪腐醜聞有關；根據這名消息人士，基輔認為克里姆林宮很可能試圖利用烏克蘭領導階層可能被削弱的時機。

美國Axios新聞網站週二（11/18）率先報導這項計畫的存在。NBC則引述三名美國官員表示，計畫中的和平框架仍有待向烏克蘭當局提出。

在計畫草案完成之際，一個美軍代表團週三抵達基輔。據報導，美方代表團赴烏克蘭的目的有二，包括討論軍事戰略與技術問題，以及協助重啟和平進程。

美國陸軍發言人巴特勒（Col. Dave Butler）證實，陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與陸軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）的訪烏之行。一名美國官員形容，此行是白宮為「重啟和平談判」而安排。

政治新聞網站Politico先前報導，他們將與烏克蘭總統澤倫斯基、烏國軍事指揮官和議員們會面。

不過，俄羅斯方面並未顯示對結束戰爭條件有所改變。對於美國制定28點和平計畫的媒體報導，克里姆林宮也淡化處理。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週三向媒體表示，德里斯科訪問烏克蘭後，俄羅斯「並無計畫」與他會面。他的談話也顯示，自8月在阿拉斯加的美俄峰會後，俄羅斯對於俄烏戰爭的立場變化不大。

川普盟友、共和黨南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他對這項計畫並不知情。葛蘭姆曾領導立法懲罰俄羅斯的侵烏行動。他表示：「我對計畫一無所知，但我可以說：任何計畫都無法奏效，除非普丁相信我們會持續向烏克蘭提供高端軍事援助。」

