美媒：川普抓馬杜洛證明美國非紙老虎 打亂中國在拉美野心佈局
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）本月3日抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），向世人展現美方的實力。《華爾街日報》稍早指出，此舉對中國的意義尤其重大，打破北京鷹派多年來認為美國只是紙老虎的迷思，也攪亂了中國在拉丁美洲的佈局。
報導引述多位知情人士，指出在美國推翻委內瑞拉獨裁領導人尼古拉斯馬杜洛之後，中國被迫對其在拉丁美洲的戰略野心進行重大重新評估。拉美再次日益被視為美國的「後院」。
多年來，中國透過向拉美各國提供貸款用於公路、港口和鐵路建設，同時大量購買大豆、原油等大宗商品並開發銅等礦產資源，從而鼓勵這些國家與台灣斷絕關係。馬杜洛曾是中國最重要的盟友。他是一位反美的領導人，領導著一個石油資源豐富的國家，而委內瑞拉也因此成為中國罕見的「全天候」合作夥伴。這是中國外交的最高榮譽，拉丁美洲其他國家都沒有獲得同樣的地位。
知情人士表示，中國目前短期內並不尋求在該地區進行新的擴張。相反，中國決策者正在將討論重點轉向一種可能的權衡：如果西半球屬於美國，那麼台灣海峽就屬於中國。
報導指出，這並不意味著中國將美國在委內瑞拉的行動視為立即收復台灣的綠燈；相反，他們認為美國對馬杜洛採取軍事行動將鞏固中國的地位，因為中國優先考慮的是其「核心利益」——即維持對台灣的控制。
報導指出，自從川普總統一年前重返白宮以來，中國領導人已經看到其在拉丁美洲的影響力下降。
墨西哥近期對中國製造的電動車加徵50%的關稅，以在北美自由貿易協定（NAFTA）2026年關鍵性審查前與美國保持一致。巴拿馬也已重回美國的勢力範圍，退出了中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議，同時允許美軍輪流駐紮在巴拿馬運河附近的一個基地。
就連原定於2023年與台灣斷交的宏都拉斯也開始動搖。該國的蝦類產業幾乎被摧毀殆盡，無法進入中國承諾的高附加價值市場，對國內經濟造成了沉重負擔。在川普的支持下，當選總統的阿斯夫拉（Tito Asfura）似乎準備兌現其恢復與台灣外交關係的競選承諾。
去年12月，在拉丁美洲遭遇一系列挫折之際，中國發佈了一份關於拉丁美洲的政策文件，顯示中國不會放棄在該地區的雄心勃勃的努力。北京期待，維持這一立場可能使中國未來在台灣問題上從美國獲得讓步。
知情人士透露，中國特使邱小琪此行的目的是確保北京所謂的中國在拉丁美洲影響力的「戰略基礎」。這意味著確保委內瑞拉償還超過100億美元的未償債務，並繼續獲得全球最大的石油儲量。
1月3日，邱小琪與馬杜羅會面數小時後，美國特種部隊突襲了委內瑞拉首都加拉加斯，並在激烈的槍戰後將其帶走。中國長達十年在美國「後院」尋求地緣政治立足點的努力突然受挫。
如今，中國面臨來自委內瑞拉的巨額債務，以及一個被迫優先考慮川普利益的臨時政府，而川普自稱是委內瑞拉的「代理總統」。
儘管中方宣稱「無論委內瑞拉的政治局勢如何發展，中國深化同委內瑞拉各領域務實合作的意願不變」，美國已經採取措施重組對委內瑞拉油田的控制權。接近白宮的政策分析家暗示，美國可能會用美國主導的項目取代中國在委內瑞拉的基礎建設。分析人士稱，川普政府實際上可能向委內瑞拉新政府提供援助，幫助委內瑞拉進行債務重組，以換取美國公司獨家開發和開採該國石油的權利。此舉將有效排除中國。
報導引述知情人士，指出中國此際的目標是防禦性的，這意味著中國希望避免完全失去參與委內瑞拉石油儲備的空間。知情人士稱，這種戰略撤退可能是中國對美國在台灣海峽問題上採取的策略。中國官員正在考慮的另一項和解措施可能是中國同意購買數十億美元的美國長期國債。
預計4月在北京舉行的習近平與川普的峰會，預計將是對中國新戰略的首次真正考驗。
北京一些強硬派人士認為，川普將重心放在西半球可能會在亞太地區造成權力真空。美國政府稱這項政策是「川普對門羅主義的補充」，門羅主義指的是19世紀美國總統詹姆斯·門羅提出的將西半球劃為美國勢力範圍，並警告歐洲不要建立新殖民地的主張。
另一些人則指出，川普批准馬杜羅下台，證明美國的干預主義遠非北京鷹派支持者所希望的「紙老虎」。
知情人士表示，中國領導人正在試圖判斷，川普「美國優先」的西半球戰略是否會促使中國加強對週邊地區的控制，或者委內瑞拉的行動是否僅僅是美國在全球範圍內重新擴大影響力的開端。
美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「馬杜洛的下台迫使中國重新強調門羅主義。」「川普動用硬實力的意願表明，美國的決心是真實的，中國必須認真對待。」
報導指出，儘管川普本人一直避免就台灣的軍事防禦發表明確聲明，但川普政府制定的《2025年國家安全戰略》（NSS）卻為美國的利益指明了更為清晰的方向。這份去年12月發布的文件將台灣定位為全球經濟中不可或缺的一部分。它明確指出，要「保持壓倒性的軍事優勢」以遏制衝突，並將台灣視為第一島鏈中至關重要的海上「守門人」，保護美國貿易航線免受中國控制。
中國的新戰略本月將面臨首次重大考驗。據知情人士透露，台灣總統賴清德希望出席1月27日舉行的宏都拉斯總統就職典禮。台灣外交部發言人去年12月曾表示，台灣對與包括宏都拉斯在內的所有國家進行無條件接觸持開放態度。
中國正密切關注川普政府是否會允許賴清德在訪問中美洲期間停留美國。去年，美國政府拒絕了這項請求。
對中國而言，俄羅斯的反應尤其具有破壞性。就在中國特使起草與委內瑞拉建立「全天候」夥伴關係的聲明之際，俄羅斯已於去年12月底悄悄開始從委內瑞拉撤離其外交官家屬。
據一位接近中國政府的人士透露，俄羅斯並未事先告知中國其撤僑計畫。俄羅斯官方否認了有關撤僑的報道。
