美媒：川普政府對羅德里格斯提3要求 否則如馬杜洛下場

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，委國副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)宣誓就任委內瑞拉代理總統。美國政治新聞網POLITICO於5日獨家報導指出，美國川普政府已經向羅德里格斯提出一連串要求，以免落入與馬杜洛相同的命運。

報導指出，根據一位知情美國官員和了解內情人士透露，美國官員告訴羅德里格斯，美國希望看到她至少採取三項措施，包括打擊毒品、驅逐委國境內對美國有敵意的伊朗與古巴等他國組織或特務，和停止向美國對手出售石油。另外，美國也希望羅德里格斯最終能促成自由選舉，並且下台。但是這些要求並未訂出期限，美國官員也強調委內瑞拉最近不會舉行大選。

在馬杜洛被捕兩天後，華府接下來的計畫仍未明朗，報導指出，羅德里格斯似乎是美國戰略未來的關鍵人物，美國總統川普也表示，相信羅德里格斯最終會屈服，否則委內瑞拉將面臨軍事行動。

白宮並未回應POLITICO的置評請求。一位美國資深官員表示，美國政府現在重點在於維繫委內瑞拉的穩定，以確保美國利益，但該位官員也拒絕評論POLITICO的報導內容。

美國國務卿盧比歐4日表示，美國將設定條件，使得在西半球、委內瑞拉不再是眾多美國對手交集處，這些對手包括伊朗、黎巴嫩真主黨，也不會再是販毒天堂。

報導指出，羅德里格斯收到的指示比盧比歐公開說法更明確具體。一位接近川普政府的人士指出，川普政府認為羅德里格斯受美方擺布，美方有信心可隨意擺佈她，之後拋棄她，然後往美國目標邁進。

馬杜洛被捕後，羅德里格斯的態度從一開始譴責美方，到後來轉為表態與美方合作。該位資深官員表示，川普認為現在談委國重新選舉還太早，當然美國希望委內瑞拉重新大選，但這並非現在要與羅德里格斯討論的話題。

報導指出，除了軍事行動，美國對羅德里格斯還有許多軟硬兼施的策略，例如解凍她在卡達杜哈的資產制裁。(編輯：陳士廉)