美媒：川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政治新聞網POLITICO報導，川普政府已要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯採取多項親美措施，包括遏制販毒、驅逐反美勢力、停止銷售石油給美國對手、推動自由選舉並讓出權力。

美國本月3日對委內瑞拉發動攻擊，直接把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）押送至紐約受審後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任代理總統。

POLITICO報導，根據一名知情美國官員及一位了解政府內部討論的人士，美國官員已告訴羅德里格斯，美方希望她至少採取3項措施，包括遏制毒品流通，驅逐伊朗、古巴等反美國家特工或網絡，並且停止銷售石油給美國對手。

這兩名消息人士指稱，美國官員也希望羅德里格斯最終能推動自由選舉並讓出權力。但這些要求的期限具有彈性，美國官員強調選舉並非迫在眉睫。

根據POLITICO，羅德里格斯似乎是美國潛在策略中的關鍵人物，儘管她是馬杜洛的長年盟友，且具備深厚的社會主義背景，但川普團隊仍有信心她會聽命行事。川普曾警告，如果她不合作，將面臨軍事行動。

白宮對上述報導不予置評。美國國務院回應POLITICO詢問時，援引國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前發言，稱美國政府預期羅德里格斯會比馬杜洛更願意配合。

委內瑞拉駐日內瓦聯合國代表團未立即回應置評要求。（編譯：陳正健）1150106