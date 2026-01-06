美媒：川普要求委國臨時總統親美 提3條件含「驅逐仇美特工」

美媒披露，川普政府正要求委內瑞拉臨時領導人採取多項親美行動，若不配合將面臨與前任獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）相同的命運。美方向羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出至少3項訴求，包括打擊毒品走私、驅逐仇視華府的外國特工，以及停止向美國敵對國家出售石油。

羅德里格斯5日宣誓就任臨時總統。（圖／路透社）

美國政治新聞網站《Politico》引述美國官員及知情人士報導，美方官員也期待羅德里格斯最終促成自由選舉並下台，但這些要求的最後期限未確定，美方強調委國近期不會舉行選舉。

廣告 廣告

美國在對委國發動軍事打擊並逮捕總統馬杜洛後，華府對後續計畫仍有許多不明朗之處。一位高級官員透露，華府目前的重點在於確保委國「保持穩定，朝著美國利益的方向前進」，但他拒絕透露對羅德里格斯的具體要求。

報導稱，羅德里格斯似乎是美國未來戰略的關鍵人物。儘管她是馬杜洛的長期盟友，擁有堅定的社會主義立場，但川普團隊仍相信她會聽命於他們。白宮拒絕發表評論。國務院則請《Politico》參考國務卿盧比歐先前的評論，即政府期待羅德里格斯比馬杜洛更願意合作。委國駐日內瓦聯合國代表團未回應置評請求。

馬杜洛遭美方活逮。（圖／路透社）

而根據知情人士透露，美國除軍事手段外，還握有其他胡蘿蔔和大棒手段，來爭取羅德里格斯的合作，包括解除對她的制裁，以及解凍其主要存放於卡達的金融資產。

短短數天內，羅德里格斯的態度已從最初譴責美國逮捕馬杜洛，轉變為在4日深夜表示願與美國「就合作議程進行合作」。

報導稱，美國面臨的一項具體的挑戰是，馬杜洛留下的親信內部存在權力鬥爭，而且各自擁有勢力，部分還擁有武器。除了羅德里格斯外，這些人還包括內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）和國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino Lopez）。一位知情人士形容，「那是一個動盪不安的毒蛇窩」。

延伸閱讀

NBA/投進致勝球和前東家說再見 KD感慨：本沒想離開太陽

NBA/鮑爾投進超狂三分！ 黃蜂27分差螫傷西區龍頭雷霆

NBA/紀錄夜贏球！詹皇超車CP3登史上助攻榜第2 率湖人逆轉灰熊