美媒：強權競爭暫休兵 川普再塑美中關係
（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國總統川普30日與中國國家主席習近平在韓國釜山會面，「華爾街日報」指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政策，川習會鎖定未來一年透過元首外交穩定關係，但貿易休兵無法解決台灣、南海與人工智慧等壓力及競爭。
中國國家主席習近平曾在川普（Donald Trump）第一任期上任後非正式到訪佛羅里達州「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），川普2017年底訪問北京；2018年川普改變美國長期政策對中國發起貿易與科技戰。
接任的總統拜登（Joe Biden）延續川普政策，但任期間未訪中，僅與習近平在亞太經合會（APEC）領袖會議期間會晤，於2023年加州APEC會議期間高規格接待。習近平上次正式訪美為2015年。
華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普在首任期間一手拆解美國長期接納中國的政策，如今將回到前總統柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬（Barack Obama）的作法，但用他自己的方式。
美中雙方都同意吉隆坡回合貿易談判達成的「框架」，但協議看似交易式的休戰，中方恢復採購大豆與暫緩稀土出口管制，美方將不提高關稅並同意降低因芬太尼加徵的關稅，也可能暫不執行不利中國的貿易政策。
即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年初訪問北京，習近平之後再回訪。對總統川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性地在明年穩定兩國關係。
喬治城大學（Georgetown University）東亞研究教授、前白宮官員麥艾文（Evan Medeiros）指出，首任期的川普讓美中分道揚鑣，即使未有衝突，但無疑的走向長期競爭關係。如今反轉自己的中國劇本．推動更多高階互動的新篇章。
有學者認為，這對北京比較有利。中國官方諮詢人士指出，習近平的短期目標是創造策略性僵局，中國已有能力處理美國壓力，藉機爭取更多時間趕上美國。
但川普的改變不代表回到美國過去將中國納入體系的年代，而是因為有其必要應運而生。美中新架構並非基於夥伴關係、合作或共享價值。
部分學者認為，由於公開衝突代價過高，美方冷靜接受從鎖喉般的稀土到芬太尼，都攸關美國重大利益的現實，有必要進行交易式對話．希望建立長期與可管理的應對強權對手規則。
美中關係緩和的基礎脆弱，從台灣、南海到人工智能、量子運算等都是壓力點，無法解決並充滿變動。
石溪全球諮詢（Rock Creek Global Advisors）、前助理貿易代表巴哈爾（Daniel Bahar）表示，貿易戰休兵不會改變美中競爭路徑或增加兩國互信，但給予雙方時間降低風險，中方將加速晶片製造，美國也會建立中國以外的稀土供應鏈，雙方都會把握休兵時刻，準備好下一回合經貿戰。（編輯：陳慧萍）1141030
