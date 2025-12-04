美媒「收台灣鳳梨酥」1句嗆爆中共！蕭美琴隔空回應了

政治中心／楊佩怡報導

日前副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人溫特斯（Natalie Winters）專訪，蕭美琴特別送上台灣鳳梨酥與小泡芙當伴手禮；事後，溫特斯也特別在X帳號上曬出與鳳梨酥的合影，更用1句話嗆爆中共，引來蕭美琴轉發回應了。





溫特斯發文一句話嗆爆中共，她說「北京的法律戰反而讓它們（鳳梨酥）更美味」，此話瞬間引發外界關注。（圖／翻攝自X@nataliegwinters）

溫特斯在X平台上曬出與台灣伴手禮的合影。（圖／翻攝自X@nataliegwinters）

溫特斯今（4）日一早在X平台上曬出在美國國會大廈前，手捧鳳梨酥的合影，並寫下：「These Taiwanese pineapple cakes are so good the Chinese Communist Party banned them. Beijing’s lawfare only makes them taste better!（這些台灣鳳梨酥太好吃了，以至於中國共產黨都禁售了。北京的法律戰反而讓它們更美味了！）」。此外，溫特斯也在留言區表示：「我想發一張在國會大廈外吃台灣牛肉火鍋的照片，但可能不太容易。不過，奇美鳳梨酥也一樣好吃！」。貼文曝光後，引發各界關注。

蕭美琴轉發溫特斯的貼文，並用英文隔空回應，（圖／翻攝自X@bikhim）

對此，蕭美琴則轉發溫特斯的貼文，並用英文回應：「That's why some people here call them Freedom Pineapples.（這就是為什麼這裡有些人稱它們為「自由鳳梨」的原因）」。此外，她也在臉書轉發貼文畫面表示，溫特斯來台灣專訪時，她特別準備了台灣最具代表性的鳳梨酥與小泡芙當作伴手禮，很高興對方喜歡這份禮物。蕭美琴更喊話：「台美共享民主自由的價值，期待未來台美關係持續『旺來』」。貼文曝光後，網友其刷一排比讚貼圖，還有人開玩笑的說「可以的話，再各寄一大箱過去，他們一定會非常喜歡！」、「這款鳳梨酥真的會越禁越香」、「只能說怕胖不要來台灣。台灣魂系食物，對體重不友好」。





原文出處：駐白宮特派員來台專訪「收台灣鳳梨酥」…1句嗆爆中共！蕭美琴隔空回應了

