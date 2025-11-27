美媒：槍擊國民警衛隊嫌犯曾在阿富汗軍隊服役

（德國之聲中文網）據《紐約時報》、CBS、NBC等媒體報道，拉赫曼努拉·拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）現年29歲，於周三（11月26日）下午向巡邏的士兵開火。後來，他本人也中槍送醫院救治。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）未透露嫌疑人姓名，但表示嫌疑人是在“歡迎盟友行動”（Operation Allies Welcome）項目下進入美國的“許多未經審查者”之一。

該項目由前總統拜登發起，在塔利班重新掌權後，為曾與美軍共同作戰的阿富汗人提供在美國定居的機會。

NBC引述嫌疑人的一名親屬稱，拉坎瓦爾於2021年9月抵達美國，此前曾在與美軍合作的阿富汗軍隊服役十年，當時主要駐扎在坎大哈。

福克斯新聞網引述中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）稱，拉坎瓦爾曾與美國政府多個機構合作，包括情報部門。

CNN和CBS引述安全部門稱，拉坎瓦爾於2024年申請避難，於2025年獲得批准。

無限期暫停阿富汗移民申請

美國移民部門現已無限期暫停所有阿富汗人的移民申請。

美國總統特朗普譴責槍擊事件是“罪惡、仇恨和恐怖主義行為”。

他說：“我們必須對每個從阿富汗進入我們國家的外國人進行重新審查。我們必須采取一切必要措施，確保任何不屬於這裡、對我們國家無益的外國人離開，無論他們來自哪個國家，如果他們不熱愛我們的國家，我們不想他們在這裡。”

華盛頓警方一名負責人表示，槍手對受害者進行了“偷襲”。這名槍手“從角落轉過來，舉槍射擊”。

聯邦情報局局長帕特爾（Kash Patel）表示，兩名國民警衛隊員“傷情危急”。特朗普此前在社媒的一則帖子中稱，嫌疑人“也傷勢嚴重，但無論如何，他需要付出高昂的代價”。

美軍撤離阿富汗後為阿富汗人移居美國提供幫助的AfghanEvac組織表示，這一群體已經受到最嚴格的移民審查。“這一個人的單一暴力行為，不應作為定義或貶低整個群體的借口。”

周三的槍擊事件後，國防部長赫格塞斯宣布，將向華盛頓增派500名國民警衛隊士兵，使總數達到2500人。

（法新社）

作者: 德正