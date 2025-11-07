美媒：白宮通知部會 不准輝達降規晶片B30A銷中

（中央社班加羅爾6日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士說法報導，白宮已通知其他聯邦機關不會允許輝達（NVIDIA）將降規版人工智慧（AI）晶片B30A賣給中國。

路透社根據報導指出，輝達已向多家中國客戶提供這款晶片的樣品。

報導還說，這款名為B30A的晶片可在高效組建的大型叢集中用於訓練大型語言模型，這正是許多中國企業需要的能力。

輝達發言人告訴路透社，公司「在中國競爭激烈的資料中心運算市占率為零」，因此未將中國市場納入業績預測。

白宮未立即回應路透社置評請求。

The Information引述兩名公司員工說法報導，輝達正設法調整B30A的設計，希望美國政府能重新考慮。

這家總部位於加州的公司近期在中國也遇到監管阻力。

路透社5日曾引述消息人士說法報導，北京當局最近發布指導意見，要求所有獲得國家資金的新建資料中心計畫僅能採用國產晶片。

消息人士還說，完工進度不到3成的資料中心必須拆除所有已安裝的外國晶片或取消採購計畫；進度較高的資料中心則將逐案檢視。（編譯：盧映孜）1141107