美媒：美軍在北大西洋登檢一艘與委內瑞拉有關油輪

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）一名美國官員表示，在追蹤數週之後，美軍已在北大西洋登上一艘與委內瑞拉有關、遭到制裁的油輪。這名官員今天匿名向美聯社透露相關敏感軍事行動。

美國有線電視新聞網（CNN）今天則引述知情人士說法報導，經跨大西洋進行追蹤後，美國已經對一艘與委內瑞拉有關聯的油輪展開扣押行動。

報導指出，這艘原名貝拉一號（Bella 1）的油輪隸屬運送規避制裁石油的「影子船隊」，於2024年遭到美國制裁。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）上個月曾在該油輪接近委內瑞拉時試圖扣押，但由於油輪折返逃逸，美方當時未能登船。

率先披露美方上述行動的路透社引述兩名消息人士指出，美國海岸防衛隊和美軍共同執行這次行動。（編譯：何宏儒）1150107