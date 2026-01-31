美媒：美軍通知中東盟友 川普可能週末授權攻打伊朗

美軍布萊克號（USS Delbert D. Black）驅逐艦週五被拍攝到停靠在以色列南部港口。圖為資料照片。翻攝jns.org



美國總統川普即將下令攻打伊朗？！美國有媒體今日（1/31）引述消息指出，美軍已通知中東地區盟友，稱川普可能在週末授權攻打伊朗。另一方面，以色列媒體報導，一艘美國海軍驅逐艦於週五（1/30）抵達以色列南部港口，也加劇外界對美國即將對伊朗再度出手的揣測。

美國新興獨立調查新聞網站「Drop Site News」週六引述多項消息來源指出，美軍資深官員已通知中東盟友，川普即將授權攻打伊朗，而最快的攻擊時間就是週日（2/1）。

報導說，一名曾在川普政府擔任非正式顧問的前資深情報官員表示：「攻擊行動和核武或是飛彈計畫無關，而是為了政權更替。」該官員說，美軍除了會鎖定伊朗的核設施、飛彈基地等軍事目標，目的是斬首伊朗政府，尤其是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層。

知情人士透露，川普政府的盤算是，成功突襲伊朗政府高層後，會有另一波反政府示威重啟，進一步推翻德黑蘭政權。據悉，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「非常希望美軍發動攻擊」，並向川普保證，以色列會協助成立「對西方友善」的伊朗政府。

兩名不具名中東情報官員也向「Drop Site News」表示，已接獲訊息稱美軍攻擊「迫在眉睫」。

另據路透社報導，以色列媒體週五拍攝到美軍布萊克號（USS Delbert D. Black）驅逐艦停靠在南部埃拉特港（Eilat）。該座港口位於紅海，接近以色列與埃及和約旦邊境。

以色列軍方和五角大廈均未回應上述報導。

