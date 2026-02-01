美媒：習獨攬軍權 侵台可能性降低

中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立被立案調查，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，自己並不擔心此事件影響中共政局穩定和台灣，因為在他看來，中國只有一個「老闆」，就是大陸國家主席習近平，「他是我正在打交道的人」。另外，《華爾街日報》分析指出，習近平如今獨攬軍權，清洗了3年前他親自挑選的6位高級將領中的5位，短期內侵台的可能性已經降低。

川普1月31日在飛往佛州的空軍一號上，接受媒體約18分鐘的訪問。記者問到，近期解放軍高層整肅事件，是否影響穩定性或台灣問題時，川普並未正面回應，僅答：「習主席就是老闆，我密切關注這件事。他在中國備受尊敬。他就是老闆。」亞塞拜然網站Caliber稱，川普將習稱作「中國的老闆」，凸顯習在大陸民眾之中的強大權威。

廣告 廣告

《華爾街日報》指出，習近平如今獨攬軍權，北京與台灣之間日益逼近的對峙走向，將完全取決於習一人的判斷。分析家表示，習正轉向一場「不開一槍一彈就瓦解台北決心的行動」。

分析人士指出，北京將愈發倚重那些未達公開衝突門檻的戰術，包括不斷舉行模擬對台灣海空封鎖的軍演，展現其心理戰背後的硬實力。前AIT主席羅森伯格表示，習目前採取的策略是一場更廣泛的脅迫行動，結合軍事態勢、經濟施壓與網路攻擊；可信的軍事選項仍是習策略的核心支柱，因為這為習近平提供了耗盡台北決心的關鍵手段。

曾任五角大廈戰略官員的唐安竹也分析指出，「若美國嚇阻戰略要有效，我們需要習近平身邊有能提供客觀建議的優秀將領。」他指出，透過「掏空」軍方最高決策機構，習在指揮與控制上將面臨更大困難，形成「1人委員會」指揮百萬大軍的運作風險。「沒有張又俠，誤判風險升高了。」

不過，與大陸官員有接觸的人士透露，張的去職凸顯習對統一前景的信心，比他自2012年上台以來的任何時候都強。這種信心來自他對軍隊的絕對掌控，也源於北京對華府決心的重新評估。北京認為，川普對在台海進行高成本軍事干預興趣不大。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，北京甚至連川普政府近期對台規模創紀錄的111億美元軍售，也解讀為「促進國防產業」，而非安全承諾。她說，「北京相信，可能再也遇不到一位比川普更漠視台海局勢的美國總統了。」