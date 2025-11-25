美媒：習近平主動致電談台灣 川普話題轉向烏克蘭

（中央社台北25日電）中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話，並談及台灣議題，華爾街日報報導，這次是由習近平主動致電川普，為中國罕見的外交示好，儘管台灣議題是習近平關注焦點，但川普將話題轉向烏克蘭。

華爾街日報25日報導，習近平24日主動致電川普（Donald Trump），就台灣議題展開討論。此時正值北京與東京因台灣議題緊張局勢升級之際，這一外交舉措非同尋常。北京方面知情人士稱，此次由習近平主動致電，使這場高層溝通成為中國罕見的外交示好。

知情人士透露，儘管台灣問題是習近平的關注焦點，但川普將話題轉向烏克蘭。目前川普正試圖結束俄烏戰爭。台灣與烏克蘭這兩個議題對中美都極為敏感，但兩國領導人討論時很少將它們連在一起。

中國官媒稱，川普表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。不過川普在社群媒體發文時並未提及台灣，也未談及北京與東京之間的外交危機。報導指出，這種迴避很可能令本就擔憂美國承諾動搖的盟友感到不安。

北京方面消息人士指出，習近平看見了影響川普對台立場的戰略契機。商人出身的川普與前任拜登（Joe Biden）不同，始終迴避明確表態：若中國入侵台灣，美國是否會軍事干預。

喬治城大學（Georgetown University）東亞研究教授、前白宮官員麥艾文（Evan Medeiros）表示，「習近平主動致電實屬罕見，這顯示他認為自己有機會影響川普的觀點」，「台灣政策幾乎肯定處於習近平思考的核心位置，他正試圖讓美國更接近中國對台灣未來的看法。」

在10月30日於釜山舉行的川習會上沒有談及台灣，據北京方面知情人士透露，習近平不願在第三國討論如此敏感的問題，且當時還有諸多緊迫議題需要處理，習近平當時決定將台灣問題留待明年4月在北京與川普直接討論。

這些知情人士還透露，習近平希望讓川普在其主場停留數日，以便敦促川普跳脫美國長期的「戰略模糊」政策，正式聲明美國「反對」台灣獨立並支持「和平統一」。北京方面期待此類政策轉變能使台灣陷入孤立。

報導指出，近幾十年來，中國領導人主動聯繫美國總統的唯一先例是2001年9月11日。時任中國國家主席江澤民在美國遭受恐怖襲擊後向時任美國總統小布希（George W. Bush）致唁電，次日雙方通話。據中國官方說法，當時是美方主動要求通話。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141125