美媒：習近平的外交光環難掩中國經濟困局

（中央社台北13日電）美國「華爾街日報」近日專文評論表示，中國國家主席習近平近來在國際舞台有充分的理由自信十足，但這種自信一提到國內經濟就矮了下去，他腳下的根基已經出現裂痕。

華爾街日報（WSJ）日前刊發題為「習近平的外交高光難掩中國經濟困局」專文表示，習近平近來有充分的理由表現自信，包括中國年度貿易順差飆升至逾1兆美元（約新台幣31兆3660億元）、西方領導人頻繁訪問北京、美國最新國家安全戰略（NSS）對中國措詞趨緩，以及美國總統川普批准輝達（Nvidia）對中國出口更高性能的H200晶片。

文章說，但一提到中國國內經濟，這種自信就碰到了天花板。中國前11個月出口強勁，順差雖達1.1兆美元，但多項指標都顯示經濟結構性疲弱，其中10月工業增加值增速明顯放緩、貸款需求下滑、基礎建設投資更年減12.1%，而消費成長主要來自黃金珠寶需求短暫升溫，難掩汽車與家電銷量下滑。

中國經濟更深層癥結仍在房地產，曾被視為行業「安全堡壘」的房企巨頭萬科正尋求將2.83億美元票據延期一年兌付，並承認經營形勢嚴峻。

文章說，若連萬科都倒塌，中國房地產行業風險恐全面暴露。中國財政部前部長樓繼偉近期警告，房地產低迷可能至少再持續5年，這意味資本外流、金融風險累積與地方財政進一步受壓。

房價下跌帶來的負財富效應尤為棘手。房地產約占中國居民財富的7成，中產核心資產縮水導致家庭趨向於儲蓄而非消費，進一步削弱經濟復甦的信心基礎。

文章分析，在需求疲弱的背景下，中國政府面臨更大壓力。官方近期雖推出育兒補貼、基礎設施債券等激勵措施，效果卻有限，工業產值與投資仍未見改善。部分原因是政策力度不足，同時也與權力整肅及家庭信心缺失有關，以致於激勵工具逐漸失靈。

文章提到，樓繼偉的判斷釋放出警訊，也就是持續的房地產危機所累積的損害，最後可能大到連中國政府的中央集權體系也難以承受。「習近平在世界舞台上或許看起來很強大，但他腳下的根基已經出現裂痕。」（編輯：周慧盈/陳妍君）1141213