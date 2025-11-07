美媒：降規版輝達新AI晶片B30A禁售大陸

美國媒體報導，傳出美國總統川普改變心意，不准降規的輝達人工智慧晶片「B30A」銷往中國大陸。

據美國媒體報導，白宮已經通知聯邦政府官員，將不會允許人工智慧晶片大廠「輝達」，銷售降規版的「Blackwell」晶片到中國大陸，這可能顯示美國總統川普已經改變心意，因為川普今年8月時還暗示，可能允許效能降低30%到50%的「Blackwell」晶片，銷往大陸。

報導說，輝達規劃中的降規版「Blackwell晶片」，取名為「B30A」，效能遠強於美國政府目前允許輝達銷往大陸的其他款晶片，也優於中國大陸的國產晶片，處理效能是華為最強晶片的兩倍以上，多半用來訓練大型的語言模型。報導指出，輝達目前還在不斷微調「B30A」的設計，希望川普政府能再度改變想法。

一名白宮官員證實，川普政府不會允許輝達銷售降規版的「Blackwell」晶片到中國。而輝達發言人重申，輝達目前在中國大陸的市占率「為零」。