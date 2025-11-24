美媒：陸美夾擊 台灣已至轉捩點
美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）引述大陸分析人士的話形容，有美國支持的台灣，「形同可扼住大陸這條巨龍脖子上的鎖」。但他認為，隨著北京加緊對台施壓，華府卻變得愈來愈不可靠之際，未來幾個月將決定台灣的長期命運。
白蘭斯23日以《台灣已至轉捩點》為題，在美媒發表評論。他多年來一直認為，大陸拿下台灣的戰略不會成功，但如今他不再那麼確定。
關稅、軍費 威脅台美關係
白蘭斯最近訪台，與政府官員、政治人物和分析師交流，希望了解台灣如何在美、陸、台三方博弈中周旋。他強烈感受到，台美關係正面臨一個關鍵的轉捩點，這可能帶來更堅固持久的雙邊關係，也可能引發一場破壞性危機。
長期以來，北京採取非戰爭手段脅迫台灣，想使它不戰而屈，同時也準備在必要時動武，直到不久前，這套戰略大多適得其反，反讓台美關係更緊密。不過，台灣現在的士氣，以及與華府的關係開始出現裂痕。
華府過去一年的種種舉動，在高度依賴美國的台灣政府心中，產生不確定與焦慮。一連串錯綜複雜的問題，包括貿易、國防開支、美國總統川普與大陸的談判，在在威脅著美台關係。同時，台灣本身也陷入政治內耗。
地緣戰略 台灣核心價值
白蘭斯指出，台灣位處東海、南海之間，掌控大陸沿岸進出通道，也在美國第一島鏈的中央位置。台灣能串聯起一道遏制大陸海權擴張的防線，若落入大陸之手，可能被用來威脅菲律賓和日本，並破壞美國在西太平洋的安全體系。地緣戰略是台灣的核心價值。
北京已制定多管齊下的奪台戰略，透過軍演、灰色地帶干預、外交孤立等，加強其經典的「蟒蛇戰略」，逐步收緊台灣的生存空間。
不僅如此，解放軍不斷提升軍力，除了可作為北京在脅迫失敗時的備用方案，同時也在台灣內部營造出一種「中國超強大、扳不倒」的氛圍，亦讓美國相信「干預台海代價過高」的認知。這都將讓台灣人相信，他們最好的選擇就是不戰而降。
白蘭斯提到，川普的對台承諾一直曖昧不清。他第一任時對陸採取強硬政策，讓外界普遍認為，他第2任期也將持續對陸鷹派。然而川普的現有政策，卻讓台灣和賴清德總統陷入不知所措的局面。
賴踩北京紅線 美憂遭牽連
川普的第2任期，可謂好壞參半。積極面是美方強化彈藥生產、延續AUKUS夥伴關係、敦促盟友提升國防；消極面是，川普對台祭出高額關稅、一再要求軍費占比提高到GDP的10％，甚至為避免搞砸與大陸的談判，而延後對台軍售、勸阻賴清德訪美。
不過，問題不全來自美國，台灣也有。值得肯定的是，台灣正努力加強國防，軍演也變得更務實、有企圖心，且台灣政府也對徵兵與後備制度進行改革。明年台灣國防預算占比預計會超過GDP的3％，而且賴政府很快會提出特別軍事預算，可望在2030年前達到5％以上。
然而，由於政治氛圍惡劣，相關法案在立法院獲得通過的前景令人憂心。兩大黨互相攻擊之猛烈，猶如對待外敵。另一方面，賴清德對北京的言辭偶爾會踩線，也惹惱部分美國決策者，他們擔心，賴可能會招來牽連美國的危機。
白蘭斯強調，台灣並非國際慈善機構的救濟對象，而是全球科技供應鏈與第一島鏈的樞紐，連結美國在西太平洋盟友體系南北兩端的要角。日本首相高市早苗深知這點，因此在近期國會答辯時，拋出「台灣有事」論。他指出，美台關係是「世界最重要區域」安全的基石，未來幾個月，將決定美台關係在未來數年能有多強韌。（相關新聞刊A3）
