美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）「華爾街日報」報導，美國國務卿盧比歐等官員反對輝達執行長黃仁勳遊說總統川普放寬晶片輸中限制，導致川習會未討論輝達Blackwell晶片。川普經常諮詢黃仁勳，曾改變政策同意H-20晶片恢復銷售中國，不過這回合反對派官員勝出。
人工智慧晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認為，華府應考慮取消對中國晶片管制，這項政策也會傷害美國。川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在韓國釜山會談前，放寬輝達Blackwell人工智慧晶片輸中的聲音再起，不過川習會中未提及這項議題。
華爾街日報（Wall Street Journal）引述數名現任與前任美國官員的說法，川普在美中元首會面前，有意討論黃仁勳提出輝達對中國出售新型人工智慧晶片的可能。但國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴川普，這將強化中國AI數據中心能力，威脅美國國安，造成反效果。
會談前，美方已準備為稀土做出數項讓步，但出席談判的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也反對開放。由於高階官員聯手反對，川普決定川習會上不討論Blackwell人工智慧晶片。
川普最後決定顯示，包括盧比歐在內的官員這回合勝過黃仁勳。輝達希望中國業者使用輝達晶片系統，Blackwell在中國可能有數百億美元市場，黃仁勳積極遊說白宮放行較低階的Blackwell。
白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普決定政策時聽取包括企業領袖提供的各種內幕，川習歷史會晤證實，美國民眾最佳利益是他做決定的唯一考量要素。
黃仁勳早前在華府表示，憂心美國長期將AI市場讓給中國，希望川普協助找出解決之道，輝達目前的狀況非常尷尬。
川習會後雙方未達成重要協議，習近平也未能說服美方在晶片上讓步。北京長期戰略放眼高科技自給自足，取得高階處理器至關重要，可縮短研發時間，未能取得美國製高階晶片將影響發展進度。
川普8月曾表示，可能同意放行功能減少30%至50%的Blackwell。輝達至今未公布將為中國市場研發何種類型的Blackwell系統，但知情人士指出，如果政策許可，輝達僅需2到3個月就可設計完成。
美國國會與部分智庫反對輝達在國會就開放晶片出口中國市場的遊說行動，政界人士指出，黃仁勳在有線電視新聞網（CNN）訪問中曾說「誰在AI競爭中勝出不重要」，這段影片在華府政界流傳。
聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」批評黃仁勳的說法「危險又天真」，委員會把人工智慧競爭比喻為冷戰，認為黃仁勳的說法就像「核武競賽中，美國敗給蘇聯無關緊要」。（編輯：陳慧萍）1141104
