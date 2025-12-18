美媒：H200助推大陸軍事 促攜手台堵漏洞

《紐約時報》認為川普政府放寬對華晶片出口是「災難性錯誤」，美媒專欄作家瓦斯瓦尼18日也進一步指出，美國總統川普批准向大陸出口先前受限的輝達H200晶片，可能意外「助攻」大陸軍事科技，建議美國應該和台灣等地合作，強化審核與追蹤機制，確保晶片不會被轉手進入大陸。

雖然大陸半導體進步不可小覷，但距離全球頂尖仍有明顯差距。H200是輝達性能排名第二的處理器，效能為大陸此前取得的H20的6倍之多。前白宮官員布坎南（Ben Buchanan）與博明（Matt Pottinger）在《紐約時報》也提到，儘管大陸積極扶植本土晶片，但在算力和產量上都落後。DeepSeek母公司執行長2024年坦言，取得晶片是公司發展的最大瓶頸；發布最新模型時亦承認，系統性能仍落後於美國同類產品，主因正是算力受限。

瓦斯瓦尼指出，解放軍早已將AI戰略需求寫入官方文件。在大陸「軍民融合」戰略下，軍方的目標正是將市售AI硬體整合進軍事系統。智庫安全與新興科技中心（CSET）研究顯示，解放軍研究機構過去已多次透過商業管道採購輝達GPU，用於研發AI系統。

美國政府正面臨兩難：全面封鎖出口，或可延緩大陸發展進度，但長期無法阻止追趕；反之，若放行則可能在中美競爭的關鍵時點，助推大陸軍事現代化。實際上，川普宣布放行H200後不久，即有消息指出中國將追加700億美元投資以擴充本土產能；大陸官媒《環球時報》亦稱，輝達晶片僅用作過渡，最終仍由國產替代。

跨黨派的美國眾院中國問題特別委員會上周同樣示警，大陸將利用H200「強化軍事能力與極權監控體系」，並明確建議收緊、而非放寬出口管制。布坎南與博明認為，川普明知AI對國安的重要性，卻仍做出相反決策，令人費解。

《紐約時報》評論亦示警，稱川普政府放寬對華晶片出口是「災難性錯誤」，實質助力大陸軍事發展，動搖美國的軍事與科技優勢。