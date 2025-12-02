美媒：OpenAI拉響紅色警報 應對Gemini 3崛起

（中央社舊金山1日綜合外電報導）根據華爾街日報檢視過的公司內部備忘錄，OpenAI執行長阿特曼今天告訴員工，該公司將啟動一項「紅色警報」行動，以提高ChatGPT的品質，因此將延後推出其他產品。

阿特曼（Sam Altman）在公司內部備忘錄中表示，OpenAI將投入更多努力，改善用戶對於ChatGPT的日常體驗，包括增強個人化功能、提高系統速度與可靠性，讓ChatGPT能回答更廣泛的問題。

他還指出，OpenAI將延後其他項目工作，例如廣告、用於健康和購物的人工智慧（AI）代理人，以及名為Pulse的個人助理。

廣告 廣告

根據這份備忘錄，OpenAI先前曾宣布啟動一項「橙色警報」行動，以改善ChatGPT。知情人士透露，該公司採用黃、橙、紅三種顏色代碼，代表處理問題的緊急程度。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，這份備忘錄是迄今最明確跡象，顯示OpenAI正面臨來自競爭對手的壓力，這些競爭者已縮小OpenAI在AI競賽的領先優勢。

阿特曼最關注的競爭對手是Google（谷歌）。上月Google推出新一代AI大語言模型Gemini 3，在行業基準測試中表現超越了ChatGPT，帶動Google母公司Alphabet股價攀升。

此外，Google自今年8月推出圖像AI工具Nano Banana（奈米香蕉）以來，旗下生成式AI聊天機器人Gemini用戶數持續增長。

除了Google以外，OpenAI也面臨來自Anthropic的壓力，Anthropic是AI聊天機器人Claude開發商，日益受到企業用戶青睞。（編譯：陳正健）1141202