美學者力挺高市「台灣有事」發言 紐時刊專文：日本已改變世界對台灣的看法

2025年11月25日，日本首相高市早苗在官邸外說明與美國總統川普的通話。路透社



日本首相高市早苗上月初關於「台灣有事」的國會發言，引發中國強烈不滿，採取一連串動作。然而此事也引發國際社會熱議，華府智庫專家指出，高市的發言「已改變世界對台灣的看法」。

美國《紐約時報》2日在「客席專文」（Guest Assay）刊出華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國研究高級主任辛格頓（Craig Singleton）的文章，題為《日本已改變世界必須看待台灣的方式》（Japan Has Changed How the World Must Think About Taiwan）。

廣告 廣告

這篇專文一開頭便指出：「光是一個字就足以撕裂一個大國展現自信的外表。」

文章簡單介紹事件來龍去脈，高市上月7日在國會表示，中國若對台灣發動攻擊或封鎖，則「台灣有事」的狀態，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

辛格頓在文中寫道，高市不過是將長久以來的默契明言化：台灣出現危機，勢必危及日本國家安全。但她的談話迄今是最明確的公開訊號之一：東京可能願意在中國對台採取武力時，出面協助防衛台灣。

北京的反應，彷彿高市這位保守派政治人物已向中國宣戰。中國官媒將她描繪成重啟日本二戰前軍國主義話語的人物，一名中國高階外交官（駐大阪總領事薛劍）更在網路上發出近乎斬首威脅的言論。

中國已暫停日本水產品進口，呼籲中國民眾勿赴日觀光，並加強在中日均主張主權的釣魚島（日稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台列嶼）週邊海域出沒。

北京慣於以二戰時期的歷史恩怨抨擊東京當局，當年日本侵華占領的暴行令中國怨恨深重。然而，這一次的怒火源自更危險的原因。中國愈來愈擔憂，其長期核心目標：孤立台灣，並逼其接受依照中國條件所進行的「統一」，正逐漸失效。

中國共產黨長期認為，時間與壓力終將耗盡台灣抵抗意志。若中國國家主席習近平判定這場賭注已輸，他可能提前升高施壓手段。就區域安全而言，東京與華府必須展現堅定立場，明確警告北京：若升高對台脅迫，將引發協同應對。

多年來，北京以外交與經濟手段逐步壓迫台灣，搭配幾乎天天實施的軍事演訓與假訊息行動，力道維持在足以施壓、卻又不致引發美國及其盟友介入的紅線以下。中國的目標很明確：讓台灣人民相信抵抗毫無意義，屈服是避免戰爭的唯一方式。

高市的發言戳破了這套邏輯。由於日本境內駐有對可能的中共侵台行動至關重要的美軍基地，她的談話等同提醒北京：若劇烈升高對台施壓，可能引發盟國聯手介入。對多年極力阻止「台灣安全」成為區域共同責任的北京而言，這是極不願面對的局面。

高市談話的時間點，更加劇中國另一項深層焦慮。

台灣將於2028年舉行下一屆總統選舉。若主張抵制北京統一框架的民進黨續掌政權，將延續自2016年以來的執政，於北京眼中，這象徵台灣主體意識進一步鞏固，並使台灣的拒絕屈服正常化。如果這種情況發生，中國可能認為別無選擇，只能進一步加大對台灣的壓力。

這並非意味入侵勢在必行，但中國更可能限制兩岸貿易；在政治緊張下，這仍是台灣經濟命脈，並同時升高對台基礎設施的網攻與軍事誘敵行動，這可能顯著增加發生意外衝突的機率。

北京對國內敘事控制的需求更讓局勢升溫。一旦對外遇上挑戰，中共便動員民族主義情緒。由於事件涉及日本、中國最敏感的歷史仇恨來源之一，情勢更顯棘手。一旦民族情緒升溫，中共自己也被困在泥沼中，往後若與日本妥協，反將被視為背叛其親手煽動的民意。

在北京焦躁升溫的背景下，習近平試圖挑撥華府與東京的合作關係，直接要求美國總統川普節制日本，但川普似乎未受影響。根據北京公布的通話內容，他僅禮貌表示華府「理解」台灣對中國的重要性。

川普政府上月13日日批准約10億美元對台軍售，進一步擊碎北京可能寄望透過貿易合作，換取美國在台灣問題上讓步的想像。習近平如今面對的局面，正是他極力避免的組合：一位沒有意願拿台灣當籌碼的美國總統，以及一位明確表態台海危機將牽動本國安全的日本領袖。

這是區域穩定的關鍵時刻。日本必須堅定立場，美國亦須與之並肩行動。任何一方若退縮，將被北京視為施壓有效。但若華府、東京與其他夥伴明確表達：中國若持續對台脅迫，將面臨協同反制，這將迫使北京重新計算風險，明白再升高衝突可能引爆其難以控制的更大對抗。

導致如今局面的並非高市，而是中國多年來持續的脅迫。高市不過是公開陳述長久隱含的事實；若北京持續擠壓台灣，勢必將其他民主國家拉入其中，因為台灣的命運如今與其國家安全直接相連。

辛格頓在文末指出，如同高市所做的，公開攤開各方利害關係，遠比假裝沉默就能維持和平，更能確保區域穩定。

更多太報報導

教宗首次海外出訪落幕 訪黎巴嫩大爆炸現場祈禱講道

「公司起火了！」日北海道函館市中心大火 晚間仍未撲滅

赫格塞斯授權美軍「不留活口」打擊海上運毒船 專家：恐犯戰爭罪