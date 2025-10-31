美學者參訪新北蒙特梭利中心 肯定長者照護新模式

Rick博士與譚孟春教授一行與「銀色知悠生－蒙特梭利中心」長輩合影。(新北社會局提供)

新北市推動高齡友善城市不斷邁步，近日美國學者、俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard (Rick) A. Settersten, Jr.博士，以及該校榮譽院長譚孟春教授特別造訪位於新莊的新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」，實地了解市府導入的「認知悠能」照護模式。銀色知悠生－蒙特梭利中心自108年12月起由新北市政府社會局委託社團法人台灣認知功能促進協會經營，結合加拿大蒙特梭利理念，協助長輩延緩老化或失智，打造能自主學習、重拾生活意義的友善空間。

Rick博士專精於生命歷程與人類發展領域，此次參訪除與譚孟春教授同行外，還包括新北市社會局專門委員林秀穗、認知功能促進協會理事長甄瑞興、秘書長黃慕仁，以及輔仁大學老師陳若琳、楊康臨等人，一同交流討論新北在長輩照護上的創新實踐。

身為神經科失智症專科醫師的甄瑞興理事長表示，許多人聽到「蒙特梭利」會直覺聯想到兒童教育，但其實這套理念也能應用於延緩老化與失智照護。他引進加拿大的蒙特梭利「認知悠能法」，強調以患者的能力、興趣與需求為核心，協助長者維持熟悉的生活節奏與自我價值。他說：「人生的意義在於有意義的人生，不要在乎長輩失去的，而是珍惜他還擁有的能力，並繼續訓練與發揮。」

參訪過程中，新北市社會局與協會團隊向來賓介紹「認知悠能」的核心精神與推動成果，並帶領參觀中心環境與體驗課程。當日長輩正專注於書法活動，Rick也親自提筆體驗，首次書寫中文便笑說「中文字真是優美！」他盛讚這樣的課程設計與空間規劃能啟發長者的專注力與自信心。

社會局專門委員林秀穗表示，新北市自引進「認知悠能」模式以來，已培訓1,433人次輔導員參與課程，並成功將理念推廣至全市48處據點，涵蓋21個行政區。今年更首度將蒙特梭利理念導入獨居長者居家空間，透過環境改造，營造更具溫度的照護場域。未來將持續與醫療團體、學術機構及社區單位合作，擴大「認知悠能」模式的應用範圍，讓長者在熟悉的社區據點中重新找到歸屬與活力。

Rick與譚孟春此行也參訪新莊新豐長照機構及新豐公共托育中心，對新北市在從幼兒到高齡的照護體系上都展現整合思維與用心，留下深刻印象。Rick博士表示：「這裡的氛圍非常溫暖，不只是照護，而是一種讓人重新找到生活意義的地方。」