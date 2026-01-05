美學者憂中共效仿「美斬首委」台灣慎防「封鎖＋斬首」

美軍突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦，引發全球關注。（圖／翻攝自川普truthsocial）





美軍突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦，引發全球關注。現在美國學者有分析，此舉凸顯美軍情報體系的壓倒性能力，但這「封鎖+斬首」戰術形成先例，恐怕會產生示範效應，讓北京有樣學樣，對付台灣的手段也將出現全新劇本。

美軍火力全開突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦，這場絕對決心行動讓美國學者憂心，「封鎖+斬首」戰術恐讓北京有樣學樣，將有新劇本在台海來展開。

首波接戰，解放軍各式飛彈火箭彈，對台發動密集轟炸，國軍要反制，必須確保預警雷達不會在電子戰被癱瘓。

廣告 廣告

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「面對這種所謂的電子戰的作為來講，其實你要平常就要不斷的去投資電子裝備性能的升級跟提升。」

若是預警雷達癱瘓，防空系統恐遭破壞，屆時解放軍火力勢必再集中打擊我關鍵基礎設施，電力供給也可能中斷。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「承平時候（軍營）確實是吃台電，但是戰時他們有備用的發電機，比較重要的一些像機動飛彈、發射車，他們有自備的電源車。」

解放軍同時也把目標鎖定在軍機場，接連的轟炸，讓我方戰機在這環境也難以起飛，恐怕會讓解放軍占據制空權。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「增強我們搶修跑道的時間是一個方式，根本解決之道可能是，我們要發展不對稱的作戰武器，或者是說發展我們自己的反擊武器。」

這時地面部隊形同標靶，解放軍可能發動斬首戰，啟動大規模直升機降，政經中樞安全亮起紅燈，專家示警，平時就得嚴防機密外洩。

國防安全研究院助理研究員鍾志東：「最重要的關鍵在於裡應外合，提醒我們有關國內被中國滲透，還有第五縱隊的可能（行動）。」面對解放軍多元威脅，我軍還得靈活應變。

更多東森新聞報導

不斷更新／馬杜洛世紀大審！被押上直升機前往紐約法院 美媒全程直播

快訊／美國副總統范斯住所遇襲！窗戶玻璃破碎 警已鎖定一名嫌犯

大選贏馬杜洛300萬票！ 委流亡領袖喊：我才是總統

