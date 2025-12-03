美學者投書《紐時》：高市戳破中國「大國自信」表象 讓世界正視台灣

編譯林浩博／綜合報導

中國與日本的關係緊張持續延燒，多數外媒認為，日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」言論引發了這場外交風波。但華府學者辛格頓（Craig Singleton）對此不以為然，他投書《紐約時報》，直言中國的長年脅迫才是罪魁禍首，高市的說法只是戳破了中國的大國自信外衣，讓世界正視台灣。

戳破國王的新衣

辛格頓是華府鷹派智庫「捍衛民主基金會」(FDD)的中國問題資深研究員，《紐時》於2日刊登他的評論文章「日本改變了世界必須如何看待台灣」（Japan Has Changed How the World Must Think About Taiwan）。

文中一開頭就指出，高市言論戳破了中國的「大國自信」假象，眾所皆知台灣的危機會危及日本國安，高市只是把此項認知暴露在陽光之下。

高市11月7日於國會答詢時，坦言中國如對台灣動武，不論是發兵侵略，抑或海上封鎖，都構成足以構成對日本的「存亡危機事態」，日方依法可動用集體自衛權。此番話是日方對潛在中國攻台風險的最清晰協防訊號，而中方反應則宛如日本向其宣戰。中國官媒輪番痛批高市喚醒軍國主義，甚至中國駐大阪的總領事薛劍還在網路恐嚇「斬首」高市。中國終止了對日本部分產品的進口，勸說國人避免赴日旅遊，在兩國主權爭議的釣魚台列嶼海域，中國海警船的侵擾頻率加大。

中國擔憂孤立台灣戰略失敗

文章分析，日本二戰時期的侵略暴行，造成中國心懷怨恨，時常對日本發難。不過，這一次，中國憤怒的原因更加危險：北京越來越擔憂其孤立台灣、迫使台灣接受統一的長期目標，實現的機會正逐漸流失。

中共長久以來都相信，時間一久、壓力疊加之下，台灣終會屈服。因此一旦領導人習近平得出結論，原本的戰略失敗，他恐怕會比預期更早，施加某種更強硬的壓力。文章呼籲美、日應堅定立場，清楚釋出訊號，講明如果中國加大對台灣的脅迫，將會引發盟友的聯合回應，如此才可保障區域安全。

中國多年來從外交與經濟層面逐步壓縮台灣，每天又以軍演恐嚇，再搭配不間斷的假訊息攻勢。這些行動都剛好低於不會將美國及其盟友捲入的紅線。中國的目標明確，即說服台灣人民相信，抵抗是徒勞的，乖乖投降才是避免生靈塗炭的唯一出路。

但高市的言論打破了此種邏輯，因為日本境內駐有應對中國侵略的美軍，她的話如同向北京發出警告，如過度施加對台灣的壓力，是可能招致盟友的聯合回應。此種可能性使北京不安，畢竟中國長年的一大努力，即是避免台灣的安全被視為區域共同責任。

同樣造成北京不安的，還有高市發言的時間點。隨著台灣將於2028年舉行下屆總統大選，中國憂心不願接受統一的民進黨，如再勝選，其從2016年開始的執政將再往後延長，如此一來將加深所謂的台灣本土認同與對抗態度。一旦此事發生，中國恐怕會覺得別無選擇，只能加大施壓力道。

這並不代表中國必然會實施侵略，但像是中國切斷與台貿易、增加高對台關鍵基礎設施的網路攻擊，以及環台軍演的可能性，都確實升高，連帶提高了雙方擦槍走火的風險。

挑撥離間

中日緊張難以結束，部分還是因為中國每當遇到外部挑戰，就愛煽動民族主義情緒惹的禍。中國需要掌控公眾敘述，不能再面對主要仇視的對象日本時，顯得示弱。為此習近平試圖挑撥離間美日同盟，似乎直接尋求川普控制日本。文章認為，此一計策並未成功，因為根據中國所提供的川習通話相關新聞稿，川普僅禮貌地表示，他了解台灣對中國有多麼重要。

眼看川普回應冷漠，甚至加碼批准對台10億美元軍售，中國想藉由貿易合作，換取川普削弱對台支持力道，此如意算盤似乎暫且落空川普。習近平因此面臨了自己竭力避免的局面，美國總統並未想把台灣交易出去，日本首相則表明台灣的事危及自家國安，她不能不管。

文章再度強調，亞太的穩定來到關鍵時刻，呼籲日本應堅守立場，美國也該與日本站在一起，因為只要任一方退讓，中國就認為施壓計策奏效。反之，美日兩國如齊心合力，表明中國對台施壓加大就招致集體回應，北京的算計就有望改變，思考升高情勢恐怕會引發失控的衝突。文末最終讚揚，比起保持沉默，高市的戰略清晰，實則通往和平穩定的超級道路。

