美學者酸兩岸和平「理想主義」鄭麗文駁「能和平台獨者」才是

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國民黨主席鄭麗文在台北時間6月9日，拜會「亞洲協會（Asia Society）」，並出席一場公開座談會。據現場僑界人士轉述，與鄭麗文對談的亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）針對鄭麗文的「兩岸和平」論述，用略帶幽默口吻形容「鄭是一位理想主義者」，似對鄭的和平主張仍未能全部認同。

但據轉述，鄭麗文不以為忤，她當場微笑秒回「我不是理想主義者、我更信奉實戰主義」。她接著說「我認為，主張能和平完成台獨，不必經歷戰爭者，才是理想主義人士」。鄭麗文說，台獨代價就是戰爭，兩岸不可能和平，再加上中國大陸近年實力快速增長，相關議題僅持守勢，時間未必都在台灣這邊。

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「夏偉指鄭麗文理想主義，不少聽眾原以為只是打趣比喻」，該位僑界人士形容，現場不少人都沒預料到鄭麗文對美方學者比喻「不僅秒接球還馬上反殺」，讓原本還議論紛紛的台下，頓時鴉雀無聲，聽眾似乎都想知道鄭麗文接下去怎麼說。至於夏偉在鄭「接球」後，未再回應鄭的說法，話題轉到其他議題上。

該人士說，夏偉是否已認同鄭的論述，他不敢說，但他可斷言，夏偉應會對鄭麗文印象深刻，畢竟夏偉是美國著名的兩岸問題專家、作家，關心兩岸議題的美方人士對他都不陌生。但印象所及，似乎少有立場親藍的人士在與他對談時會當面「接球」，能在無損現場平和討論學術氛圍下，出人意表的將球「再丟給對方」。

『其實海外僑胞大多能理解，為何美方學者會指鄭是「理想主義」』。該人士解釋，美國近幾任政府，都將中國大陸視為最重要的競爭對手，亟需結合盟邦圍堵，美國的反中聲浪更明顯壓過親中。

他舉例，影響所及，不少台僑家庭的老一輩與新生代對「如何詮釋大陸政權」看法就嚴重分岐，若在華人社會都如此，對立場反中的美國人而言，自然就更難以理解，為何國民黨主張，「反台獨、認同92共識，大陸就不會打台灣」？

該人士感嘆，這個問題的答案，對維繫美中台和平關係至關重要，國民黨更是責無旁貸，但他印象所及，以往多數藍營人士，可能自己也一知半解，或擔心與美方人士針鋒相對，訪美被問到此事，多半只申立場、點到為止「但不慍不火就難生火花」，鄭麗文則是例外。

另一位參加座談會的人士則說，他原本認為許多美方學者立場「反中」很難說服，但在川普總統訪問大陸「川習會」後，情況似有變化，多數美國人士或許也感受到「兩岸議題恐現新局」，才讓鄭麗文出席的美國智庫座談場場爆滿，對於亟待在美國打響國民黨兩岸和平論述的鄭麗文而言，有加分效果。

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