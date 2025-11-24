美學者：台灣近臨界點 未來數月是美台關係關鍵

彭博社(Bloomberg)今天(24日)刊出美國約翰霍普金斯高等國際研究學院(Johns Hopkins School of Advanced International Studies)季辛吉傑出教授(Henry Kissinger Distinguished Professor)白蘭斯(Hal Brands)的專欄，以「台灣已走到臨界點」為題，指出在北京加大對台施壓、美國可靠性受到質疑之際，未來幾個月可能是決定台灣長期未來的關鍵時期。

白蘭斯同時也是保守派智庫「美國企業研究所」(AEI)的資深研究員。白蘭斯最近走訪台灣，與政府官員、政治人物和分析人士進行交流，他認為美台關係正處於關鍵的轉折點，美台關係可能更為持久牢固，也可能出現破壞性的危機，其結果受到一系列複雜的因素交織影響，其中包括貿易、國防支出和美國總統川普(Donald Trump)與中國的談判。這些因素威脅著美台關係的穩定，北京也正在加強其破壞台灣穩定的努力。若華盛頓和台北希望避免局勢急轉直下，最終危及台灣生存和美國戰略地位，未來幾個月至關重要。

廣告 廣告

白蘭斯特別指出，儘管美國人現在提起台灣，多半想到的是成功的民主典範和半導體超級大國，但台灣的重要性，本質上在於其地緣戰略意義。

台灣位於東亞兩大內海之間，北鄰東海，南接南海，控制著通往中國漫長且經濟價值極高的海岸線的通道。另外，台灣也位於北起日本、南至印尼的第一島鏈的中心。在友好國家的手中，台灣可以連接一系列限制中國海上力量的島礁；但在中國手中，則可以用於威脅菲律賓和日本，並破壞美國在西太平洋的安全體系。

因此，對北京而言，台灣牽涉的不只是歷史政治問題，更是控制中國近海重要海域，並向更廣闊的公海擴張的關鍵。一位中國分析家就指出，一個由美國支持的台灣，就像「扼住巨龍脖子的鎖」。北京已經制定了多管齊下的策略來削弱台灣。

中國透過軍事威嚇、外交封鎖、網路攻擊、假訊息戰和政治滲透等多管齊下的方式，實施「蟒蛇戰略」，旨在逐步收緊，迫使台灣屈服。同時，中國也透過軍隊擴張與現代化，準備在必要時動用武力控制台灣。

川普在第一任期中對中國採取強硬政策，將美軍的重點從打擊中東地區的恐怖分子和叛亂分子，轉向了在太平洋地區對抗中國的侵略。然而他在第二任期，對盟友與敵人一視同仁地發起關稅戰，加劇了台灣對美國挺台、援台決心的質疑。

白蘭斯分析，台灣本身的政治局勢也存在著問題。島上體制可能過於分裂、過於兩極化，造成當前政治氛圍惡劣，朝野攻防激烈。民進黨政府力圖強化國防、提升國防開支的預算案遭到在野黨杯葛，而賴清德總統在對中表述上的強硬語氣，也引發部分美國官員擔心推動緊張情勢升溫。

台灣島內不乏北京的支持者，這也削弱了台灣的外交立場。白蘭斯分析，如果擴大國防支出的特別預算案陷入僵局或被立法機關大幅削減，將使美國國內認為不應在台灣不自衛的情況下為其提供保護的批評者，以及那些僅僅想找個理由拋棄台灣的人更有底氣。這也會加深華盛頓方面的印象，認為台灣兩大政黨之一對國家安全不夠重視。如果國民黨在2028年重新贏得總統大選，這將造成對台灣極為不利的外交局面。

但白蘭斯認為，美國的新孤立主義成員，擔憂台海衝突可能將美國拖入不必要的戰爭，這種看法是錯誤的。因為台灣是科技供應鏈和第一島鏈的樞紐，連接著美國在西太平洋聯盟體系的南北兩部分；維持台海和平，就是維持有利於華盛頓及其民主盟友的權力平衡，因此，美台關係穩固，是世界最重要區域安全的基石。