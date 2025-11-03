美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」。川普本人則公開說，台灣離中國近、距美國遠，但這無關緊要，習近平了解犯台後果。
美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平30日睽違6年再次聚首，對話全程未提台灣議題。美國商務部前高級顧問、中國問題專家易明（Elizabeth Economy）今天接受「外交政策」（Foreign Policy）線上採訪時表示，這是相當罕見的狀況。
易明說，過去美中領導人會晤，中方總以某種形式提及台灣問題，試圖向美國施壓，以確認北京所謂的「一中」原則，或試圖讓美國政府減少對台軍售，顯然這次會議高度聚焦貿易關係。
「昨天我們根本沒提過這件事。他（習近平）完全沒提起。大家都有點驚訝。他沒提是因為他明白，而且非常明白（犯台後果）。」川普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時如此表示。
川普說，台灣的情況很有意思。它離中國只有69英里，而美台相距9500英里。不過這無關緊要。習近平明白犯台會發生什麼事。「這點我和他談過。不過，在我們昨天那場兩個半小時的會議中，這個議題從頭到尾都沒被提出。」
從結構性考量上來看，易明指出，川普政府如果要考慮任何涉及台灣的「大交易」都非常困難。主要原因在於美方對印太安全的優先關注，且台灣位處第一島鏈，對美國安全非常重要。
同時，美國對台灣半導體，特別是國防與高科技產業所需的最先進半導體依賴度「非比尋常」。易明表示，目前川普政府推動的美國半導體產能重建計畫，在他卸任前不可能完全實現。因此，即使川普有意願要在某種「大交易」中拿台灣作為籌碼，也在現實上難以做到。
「此外，我認為他內閣裡沒幾個人會支持他（這麼做），國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）一定不會，而且他還會面臨國會強烈反彈。」
易明說，她也從川普政府內部人士那裡聽說，川普本人說過「他不想給習近平最想要的東西」（he doesn't want to give Xi Jinping what he wants most）。如果這項說法屬實，在思考台灣未來時，也許可以稍微鬆一口氣。
川普公開說法方面，易明指出，川普多次表示，只要他仍在任，習近平就不會對台灣採取軍事行動，因為習近平了解後果。如今，這段話的演變為「習近平告訴他不會採取行動」。
易明說，如果習近平真向川普作出不對台灣採取軍事行動的承諾，「那可說是極為罕見的情況」。（編輯：陳慧萍）1141104
其他人也在看
(影)《矢板明夫Newtalk》南韓總統李在明補刀 中國堅持地緣鬥爭 最後下場是解體？
[Newtalk新聞] 南韓和中國兩方元首在 APEC 峰會交換禮物，南韓總統李在明脫口詢問中國國家主席習近平所送上的小米手機：「通訊安全做得怎樣？」是在諷刺中國嗎？國際政治學者程曉農認為，中國以地緣鬥爭為目的挑戰美國，但地緣政治是地理上相近國家之間的爭執和摩擦才叫地緣政治。美國和中國隔著快 1 萬多公里，這怎麼能算地緣？ 「應該是習近平的大腦出了問題。」印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，像胡錦濤時代，一心想要趕快接班、不要出事情、平穩地走過去，接下來退休回家，就沒有事了。但習近平卻不同，習近平是有野心的，想超越毛澤東，所以要實現偉大的中國夢、中華民族偉大復興。 美中對抗以來，中共高層對國際情報的處理越來越封閉。程曉農指出，這次二十屆四中全會，習近平是給中央委員交代了一些國際局勢，一個報告。這個報告也是保密的。「我相信是有一本本的小冊子，印刷了一下，與會委員一人一份照著看，唸完了以後，冊子留下、留在原地，一份也不許帶走。」他補充說：「四中全會公報欲蓋彌彰，中國要堅持地緣政治的鬥爭。」 程曉農強調，很多中國官員知道不能打冷戰，但是不敢說。習近平自己清楚，中美冷戰對中國不利；中國打完冷戰，中新頭殼 ・ 12 小時前
防範中國軍事擴張 澳大利亞防長：各國都必須回應
[Newtalk新聞] 澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）今（4）日稍早指出，「當今世界規模最大的軍事擴張來自中國，這種擴張缺乏戰略保障，這意味著澳大利亞和許多其他國家都必須做出回應。」 路透社（Reuters）報導，馬勒斯在雪梨舉行的海軍會議開幕致辭中表示，保障南海和東海的貿易航線等海上通道暢通無阻，是澳大利亞的核心國家利益。由於中國的軍事擴張，保障航路「這項工作充滿挑戰，而且實際上風險越來越大。」 上個月，一架中國戰鬥機在南海附近向一架正在執行監視任務的澳洲海上巡邏機投擲照明彈，澳大利亞就此向北京表達了關切。這是近期一系列類似事件中的最新一起，澳大利亞斥責中國此舉「不安全且不專業」。 馬勒斯表示，澳大利亞正在增加軍事開支，以打造一支「更強大、更具殺傷力、更遠程的海軍」。 這包括從日本採購護衛艦、與美國安杜里爾公司合作開發無人潛航器，以及擴建面向印度洋的海軍造船廠。 數十名海軍和海岸防衛隊指揮官，包括來自美國、日本、菲律賓、新加坡和太平洋島國的指揮官，正在雪梨參加這場會議。多家以色列公司也參加此次防務會議。 澳大利亞正準備透過「美英澳同盟」（AUKUS）合作計畫，新頭殼 ・ 1 小時前
愛沙尼亞設處卡關 學者：因用「台灣」被拒不划算
針對我國在愛沙尼亞設處卡關，學者認為未必要堅持以台灣為名，如果設立代表處很重要，當然就是先求有再求好，否則容易讓外界產生「為設而設」的感覺，而我國過去也不乏有主動撤館的經驗，建議外交部不要再主動撤銷館處，畢竟以現在的狀況來看，「撤了就回不去了」。聯合新聞網 ・ 2 小時前
中國擴大台胞證落地簽範圍 增至100個口岸
（中央社台北3日電）中國國家移民管理局表示，將擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證（台胞證）口岸範圍，由現有58個增加至100個，等於新增42個口岸。中央社 ・ 21 小時前
曼達尼若當選紐約市長 民主黨陷左傾憂慮
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）紐約市選民極有可能在4日舉行的市長選舉中，高票選出左派州眾議員曼達尼擔任市長。由於民主黨支持者傾向中間路線，標榜民主社會人士的曼達尼大拋社會福利政見，吸引不少年輕選票，民主黨建制派憂慮將影響未來選情。中央社 ・ 59 分鐘前
美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）「華爾街日報」報導，美國國務卿盧比歐等官員反對輝達執行長黃仁勳遊說總統川普放寬晶片輸中限制，導致川習會未討論輝達Blackwell晶片。川普經常諮詢黃仁勳，曾改變政策同意H-20晶片恢復銷售中國，不過這回合反對派官員勝出。中央社 ・ 1 小時前
陸再增42台胞證落地簽口岸 國台辦：促兩岸人員往來
大陸國台辦日前預告，為進一步擴大開放，促進兩岸人員往來和交流合作，將擴大台胞證落地簽口岸。大陸國家移民管理局昨日進一步宣...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中國大閘蟹驗出禁藥 3915公斤不准進口 好市多甜橙也被攔
知名大賣場好市多進口的澳大利亞甜橙卡關，食品藥物管理署在邊境查驗時驗出含有不得檢出的農藥，因此必須在邊境銷毀或退運，不得進口。同時，邊境查驗還發現一批中國大閘蟹含有不得檢出的動物用藥，也必須銷毀或退運健康2.0 ・ 55 分鐘前
放話曼達尼當選紐約市長不給聯邦資金 川普：錢只會白白浪費
美國總統川普聲稱，如果曼達尼本周被選為美國最大城市紐約市市長，他將不願意向他的家鄉紐約提供聯邦資金。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，川普在受訪時說，如果民主黨的紐約州眾議員曼達尼當選紐約中廣新聞網 ・ 1 小時前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 55 分鐘前
沒注意到就被罰1800元！騎車總得確認「１標誌」超崩潰，警察揭正確做法
台灣交通號誌設計多元，機車左轉規則更是五花八門，不僅讓駕駛人在陌生路段倍感困擾，也成為交通安全的一大隱憂。日前一名男子在網路上抱怨機車左轉規則過於複雜，感嘆每次轉彎都像在「打二戰」般壓力山大，詢問「機食尚玩家 ・ 55 分鐘前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 19 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
大谷翔平封王遊行喊「再拿一冠」！單手環抱愛妻真美子互動閃瞎眾人
體育中心／綜合報導道奇隊在世界大賽完成衛冕霸業，回到洛杉磯後立刻在台灣時間3日凌晨舉辦封王遊行，陣中「二刀流」大谷對著球迷高喊「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」宣告明年要挑戰連霸；在遊行過程中，大谷也被捕捉到用右手環繞著真美子，甜蜜互動也閃瞎了眾人。FTV Sports ・ 1 小時前