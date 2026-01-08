美學與性能雙旗艦！HONOR Magic8 RSR Porsche Design 外觀曝光

文章來源：Qooah.com

社交平台曝光了 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 的外觀圖片，作為 HONOR 目前最高階的旗艦機型，其設計相比前代有了顯著變化，這款新品將於農曆新年前正式發佈。

從流出的圖片可見，後置相機模組由上代的六邊形改為圓角矩形設計，內部包含廣角主鏡、超廣角及潛望式長焦三顆鏡頭。機身背部借鑒了保時捷超跑引擎蓋的飛線造型，通過隆起的線條強化視覺辨識度與握持手感。整體設計語言更為簡潔，「HONOR」與「PORSCHE DESIGN」標識以對稱形式居中排列，延續了保時捷設計版一貫的秩序美學。

硬件方面，該機配備了高通 Snapdragon 8 Elite Gen5，RAM 為超大的 24GB。影像系統升級為全新的豪威 5000萬像素旗艦主鏡，以及全新的 2億像素潛望式長焦鏡頭。此外，手機還支援衛星通信、3D超聲波屏幕指紋與3D人臉識別功能。