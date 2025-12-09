美學藝術珠寶展&年終午茶會 12日起連3天舉行

以「柔光流轉的愛」為主題，由鉑麗珠寶創辦人KIMBERLEY親自策展的美學藝術珠寶展&年終感恩午茶會，將於十二日中午起三天，在茹曦酒店十五樓舉行，歡迎鉑麗貴賓及受邀請的珍寶喜好者蒞臨，共享精緻療癒系下午茶。

鉑麗珠寶創辦人KIMBERLEY表示，展出類別有珍珠、Ｋ金、鑽石、寶石。並調性氣氛：讓顧客有溫馨與感動的記憶且現場有恬靜雅緻的空間氛圍，這是一個擁有溫馨、感動、療癒人心的珠寶展茶會。

KIMBERLEY過去在日本航空服務，這次辦展是以服務頭等艙心意來款待賓客。

KIMBERLEY敘說她的「品牌故事」：從小，媽媽總以最溫柔的手替我梳起髮絲、繫上蝴蝶結，並在親友面前滿心驕傲地說：「這是我的女兒，是我的掌上明珠。」長大後我才明白，真正的珍寶不只是佩戴在身上的飾品，而是那些陪伴我成長，在心裡柔光般的母愛。

因此，我傳承母親柔光的愛，讓我在世界勇敢發光，於是我創立BERLEYJewelry，未來將可傳承給女兒。BERLEY Jewelry的每一件珠寶都是為傳承而設計，更承載著記憶與情感，以及時間所留下的溫度。

為維持服務品質，入場採預約制，請回覆入場時間。