美安全戰略指台灣地位重要 不支持片面改變台海現狀

記者詢問：「總統怎麼看美國發布的國家安全戰略裡面有8次提到台灣？」

總統笑笑揮手沒有回應。美國川普（Donald Trump）政府當地時間4日晚間，發布新版「國家安全戰略」，全文共33頁。文中不只8次提到台灣，相較於拜登（Joe Biden）政府時期，在內容中重申「不支持台灣獨立」，川普2.0則沒有提及此段文字，而是說，美國不支持任何單方面改變台海現狀。

民進黨立委王定宇認為，「美國的國家安全戰略其實是一個持續性的、延續性的，雖然在川普新版的國家安全戰略裡面強調美國優先、盟友分攤的概念，不過台灣都一直被視為美國不可取代、不能退卻的戰略、經貿以及科技重要的夥伴。」

國民黨立委牛煦庭則表示，「呈現出來的態度是，美國不願意再像過去一樣無償的去提供世界秩序，而是更加注重國內的發展跟美國自己本國國家利益的保護。但是針對中國大陸，他們的用語是非常謹慎的，顯示美國會利用多元的手段，來面對台海兩岸的這個變數。」

從川普第一任期、隨後拜登政府，到如今川普2.0，美國「國家安全戰略」提及台灣的次數，也從3次、5次、8次愈來愈多，直指台灣的重要性，除了在於生產半導體的領導地位，最重要的還是「戰略位置」。

不過，報告中雖然也呼籲日韓要提高對台支援，但提及中國的部分，也被認為措辭更為謹慎、避免用過於強烈，學者則認為，這是接應了老羅斯福總統的戰略藝術，沒有直接指責中國，但是卻做好所有最壞的準備。

國防院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，「提出美國跟盟國都要有這個集體防衛的能力，等於間接的替高市早苗首相的啟動集體自衛權的說法提供背書，也是象徵地緣政治的翻轉，因為以往就是在七零年代的時候是聯合中國圍堵蘇聯，那現在的情況則是相反，中國變成最大的威脅，所以美國聯合其他的盟國防備中共在印太區域的擴張。」

學者呼籲，台灣得到各國的支持，更要把握戰略契機，強化自我防衛能力，才能發揮集體安全的作用，嚇阻中共的軍事擴張和威脅。