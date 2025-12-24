美安養院爆炸2死多人受困！疑瓦斯外洩釀禍

▲美國賓州費城郊區一間安養院，當地時間週二發生巨大爆炸，造成至少兩人死亡，目前救援工作仍在進行中。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國賓州費城郊區一間安養院，當地時間週二發生巨大爆炸，造成至少兩人死亡，部分建築倒塌，火舌從內竄出，多人仍受困其中。初步懷疑爆炸是瓦斯外洩引起，但詳細事發原因仍待後續釐清，目前救援工作仍在進行中。

根據《美聯社》報導，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在爆炸發生數小時的記者會上證實至少兩人喪生，且指出救援人員在搜救並疏散民眾時又發生二次爆炸。目前救援人員仍在現場用手工挖掘，並使用搜救犬、聲納定位等設備持續尋找可能的受困民眾。

由於救援仍在進行中，目前當局尚未公布受傷人數統計，夏皮羅呼籲大家「為這個社區祈禱，為那些仍然失踪的人祈禱，為那些受傷的人祈禱，也為那些即將與家人共度聖誕節，餐桌上卻空著椅子的家庭祈禱」。

附近居民聽到巨響 以為有飛機掉下來

當地官員表示，在週二下午2點17分左右接到報案，報案人稱發生爆炸，且建築物的一部分已經坍塌。附近居民透露，當下聽到一聲巨響，「以為有一架飛機或其他東西掉到我家房子上了」，起身察看發現「到處都是火」，安養院內的民眾正在向外逃竄，隨即前往幫忙，但是場面混亂「有些人沒能逃出來」、現在只能祈禱他們平安。

當地瓦斯公司表示，爆炸發生前就已接獲安養院內傳出瓦斯氣味的通報，工作人員趕往現場還在了解狀況時，緊接著就發生爆炸。目前已經切斷安養院的天然氣和電力供應，以確保救援人員和當地居民的安全，不過，爆炸是否因瓦斯外洩引起，仍待後續調查釐清。

安養院上一次安檢時被發現多處不合規定

一位在安養院工作的護理助理表示，上週末就有聞到瓦斯味，但因為院內沒有使用暖氣，所以當時並沒有當一回事。

事故安養院擁有174個床位，最近加入了Saber醫療集團旗下，最近一次接受州政府安檢是在今年10月，當時被發現多項不符規定的缺失，包括未能妥善維護樓梯、未能提供準確的平面圖、滅火器未依規定數量安裝、未按規定安裝防煙隔間等等。美國聯邦政府的官方醫療保險資訊網站（Medicare.gov）則是僅給了事故安養院1顆星的整體評分，屬於「遠低於平均」。

