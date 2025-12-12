美完成南海失事軍機打撈 防堵洩密

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」報導，美國海軍5日已在南海海域，成功打撈起10月底失事墜海的1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機和1架MH-60R「海鷹」直升機，將針對殘骸展開分析，盡速釐清事故原因。

美國海軍第7艦隊9日證實，美軍事海運司令部救難艦「薩爾沃號」（T-ARS 52），與海軍第73和75特遣隊，以及海上系統司令部「救難與潛水主管督察室」（SUPSALV）等單位，5日在南海海域約122公尺水深處，將F/A-18F與MH-60R反潛直升機機體順利打撈並回收。

美海軍表示，此次打撈任務有賴全體參與人員貢獻專業知識與技術，順利完成回收，將能防堵中共等區域潛在對手竊取敏感資訊；殘骸與零附件已運往印太地區一處未公開軍事設施，進行詳細調查分析，以釐清事故原因。

美航艦「尼米茲號」（CVN 68）所屬的F/A-18F與MH-60R，10月26日在南海執行例行飛行任務時，因不明原因在30分鐘內接連墜海，所幸機組員全數獲救。

美救難艦「薩爾沃號」5日在南海成功回收失事墜海的軍機殘骸。（取自美太平洋艦隊「X」）