美官員取消會晤鄭麗文 綠委評已不被信任
[NOWNEWS今日新聞] 國民黨鄭麗文率團訪美，有媒體報導指出，原預定在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間訪團卻未出現在白宮，有外媒研判是因關於軍售、台美關係等言論讓美方大感意外與不解所致。對此綠委王定宇表示，這背後三層次原因，首先鄭所領導國民黨已不被美國視為可信任夥伴；誣指1.25兆的軍購特別條例是空白授權；最後則是完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，而接下來美國會如何處理「台灣安全破壞者」，值得密切關注。
對於美國安會取消會晤鄭麗文，王定宇認為背後有三層次原因，首先是鄭麗文領導的中國國民黨已經不被美國視為可信任的夥伴，而是成了台灣安全、區域安全、美台關係的破壞者。
其次，鄭麗文所領導的國民黨和黃國昌的民眾黨，對於攸關台灣安全和區域安全合作的8年1.25兆的軍購特別條例，這是台美雙方研議的結果，鄭麗文和黃國昌卻將之誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，就讓美國國安及軍方系統大感不滿，在台灣政府和美方安排二次機密報告特別預算案內容明細後，還在說「空白授權」，
此外毫無證據的指控軍購弊案，這形同也在指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱，更是把台灣國內的政黨政治放在國家安全之上，而這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，也只有國民黨的執政時期。
第三， 鄭麗文此次訪美的言行，完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，如同福斯新聞所定調，「鄭麗文是北京的」。
最後王定宇表示，接下來，美國會如何處理這個「台灣安全、區域安全破壞者」，值得密切關注。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
紐約講座遭嗆聲！中國男對鄭麗文喊：擁抱共產黨台灣變香港
中國人嗆鄭麗文親共遭驅逐 他諷：蔣介石看到會氣到跳起來
毒駕撞斷警雙腿竟無保請回 卓榮泰怒了：司法應作同仁堅強防線
其他人也在看
秦慧珠誇鄭麗文訪美轟動！名嘴集體酸選總統
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，原定與美國安會官員唐默迪的會晤臨時取消，出席紐約智庫亞洲協會座談時遭旅美中國籍人士嗆聲「擁抱共產黨，台灣變香港。」此外，還與中共統戰人士同框等，爭議...
美國安會取消鄭麗文會面？ 國民黨：特定媒體詆毀暴露民進黨恐慌
國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，但被平面媒體爆料，原定10號下午將到白宮與國安會官員會面，卻在未被告知原因的情況下取消。對此，國民黨發出聲明駁斥，鄭麗文訪美行程全部保密，特定媒體故意詆毁，只是暴露出
桃園毒嫌駕車狂飆奪兩命！張善政震怒說重話
[NOWNEWS今日新聞]桃園市桃園區經國路與天祥三街口，今（11）日晚間8點多發生警匪追逐，一名涉毒嫌犯30歲張姓男子為逃避查緝，開轎車在市區高速衝撞，波及剛從敏盛醫院離開的行人，兩人當場失去生命跡...
前進CFR紐約總部 鄭麗文：第一島鏈轉變為和平、繁榮之鏈
國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，目前行程來到紐約，並受邀前往美國外交關係協會（CFR）的紐約總部演講座談。鄭麗文提到，這次來到CFR分享自己的觀點，她認為第一島鏈不應只是冷戰思維下的軍事防線，更應成為串聯亞太和平與繁榮的重要樞紐。
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
被黃山料爆追愛行徑！陳玉珍年輕美照曝 她曾開「三不」條件尋另一伴
暢銷作家黃山料過去常被調侃文章內容空洞，但近日有鄉民順勢挖出他 2019 年的一篇陳年舊文，內容驚爆國民黨立委陳玉珍當年的「轟烈追愛往事」，引發大批網友瘋狂朝聖，直呼這簡直是黃山料生涯最精彩的代表作。這起舊聞被翻出後，也連帶讓陳玉珍過去曾因公開 2012 年「清純舊照」、自曝玩交友軟體，並大方開出「三不一沒有」條件尋找另一半等感情點滴再度成為焦點。
獨派醫師陳永興被提名監察院長 黃國昌嗆「廢物機關」：絕不會同意
獨派醫師陳永興今（11）日被提名為監察院長提名人，民眾黨主席黃國昌對此表示，「廢除監察院」，民眾黨對民進黨所提名的監委，絕對不會同意。黃國昌在臉書表示，民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，民眾黨則始終堅持到底。因此，民眾黨不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。黃國昌說，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，民眾黨的立場很清楚，刪除所有......
川普放話威脅伊朗 伊朗國會國安首長強硬回擊：將面臨更痛苦報復
面對美國總統當選人川普近期對伊朗發出的強硬威脅，伊朗國會國家安全委員會主席做出嚴正回應。他警告，若川普採取進一步行動，伊朗將會祭出比以往更強大且更「痛苦」的反擊，顯示兩國緊張局勢在川普重返白宮前夕再度升溫。
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
南韓缺票抗議被台媒說成中共介選？彭文正嗆「實在扯太遠」：會被人家當笑話
南韓近日舉行地方選舉，但部分投票所因選票用罄導致投票中斷，引發民眾強烈抗議，要求重新選舉，而台灣有報導指出南韓民眾抗議「中共介入韓國選舉」，對此，媒體人彭文正今（11）日在《政經關不了》節目批，南韓民眾的訴求是針對內部選務爭議，卻被曲解成抗議中共介選，「這實在是扯得太遠了」。彭文正說，南韓群眾在首爾SK奧林匹克手球館外抗議，現場高喊的口號是「重新選舉」，跟「......
孫易磊奪日職一軍首勝 英雄訪問說溜嘴：我日文都忘記了啦！
北海道日本火腿鬥士21歲台灣投手孫易磊於11日本季一軍初登板，面對橫濱DeNA繳出6局無失分、8次三振的精彩表現，率隊以3比0完封勝出，成功拿下日職生涯首勝，並創造火腿隊史最年輕拿下勝投的外籍球員紀錄。賽後孫易磊登上英雄舞台，他直呼有些緊張，「會的日文都忘光了啦！」
中職／衝刺奔超前分！郭天信曝無視三壘教練 五星級美技笑雨天有助滑行
味全龍11日在朱育賢的再見安打下，4：3逆轉中信兄弟，最後跑回超前分的郭天信，自曝繞過三壘直衝本壘時，直接無視三壘教練陳志偉的指示，當下只有一個想法就是要替球隊拿下勝利，拒絕再加班。
台股又5檔被「關禁閉」！「陶瓷基板廠」、「世足概念股」都入列 尚茂連10跌停再延長
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導證交所、櫃買中心於今（11）日再公布新一波處置名單，共有5檔個股位列名單上，上市個股中，「製鞋大廠」來億-KY（6890）受...
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
2026新北變天？她揭政治學者預測這人會贏
[NOWNEWS今日新聞]新北市長民調拉近引發各界論戰，被視為熱門人選國民黨李四川，曾大幅領先民進黨蘇巧慧超過15個百分點；不過最新數據，李四川支持度降至34%，蘇巧慧則拿下31%，雙方差距驟然縮小至...
才稱鄭麗文「被破格招待」！傳被美國放鴿子 學者分析：光速打臉
國民黨主席鄭麗文近日訪美，原本預計前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，卻傳出地點被改為美國在台協會（AIT）華府總部，接待的官員層級也不如先前同樣訪美的台中市長盧秀燕，最後還在未告知原因下被取消會面，不過國民黨尚未證實。對此，加拿大約克大學教授沈榮欽分析，美國可謂是「光速打臉」鄭麗文，加上立法院長韓國瑜傳出將受邀訪美，「美方的態度似乎頗為清楚」。
威力彩連29槓！頭獎、貳獎接無人中獎 下期上看9.6億
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早派獎結果出爐，根據台彩官網顯示，本期仍未出現幸運兒，其中頭獎、貳獎仍未人中獎，因此加上此次，威力彩邁向連續29期槓龜，下期頭獎上看下期（6/15第11500047期）頭獎上看9.6億元。
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...
從聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現追夢韌性
(記者廖建智嘉縣報導)2026年總統教育獎得獎名單5月揭曉，縣立竹崎高級中學體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談...