美官員取消會晤鄭麗文 綠委評已不被信任

▲鄭麗文遭爆美國安會取消會晤，外媒研判因軍售、台美關係等言論讓美方大感意外與不解所致。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨鄭麗文率團訪美，有媒體報導指出，原預定在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間訪團卻未出現在白宮，有外媒研判是因關於軍售、台美關係等言論讓美方大感意外與不解所致。對此綠委王定宇表示，這背後三層次原因，首先鄭所領導國民黨已不被美國視為可信任夥伴；誣指1.25兆的軍購特別條例是空白授權；最後則是完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，而接下來美國會如何處理「台灣安全破壞者」，值得密切關注。

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對於美國安會取消會晤鄭麗文，王定宇認為背後有三層次原因，首先是鄭麗文領導的中國國民黨已經不被美國視為可信任的夥伴，而是成了台灣安全、區域安全、美台關係的破壞者。

其次，鄭麗文所領導的國民黨和黃國昌的民眾黨，對於攸關台灣安全和區域安全合作的8年1.25兆的軍購特別條例，這是台美雙方研議的結果，鄭麗文和黃國昌卻將之誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，就讓美國國安及軍方系統大感不滿，在台灣政府和美方安排二次機密報告特別預算案內容明細後，還在說「空白授權」，

此外毫無證據的指控軍購弊案，這形同也在指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱，更是把台灣國內的政黨政治放在國家安全之上，而這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，也只有國民黨的執政時期。

第三， 鄭麗文此次訪美的言行，完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，如同福斯新聞所定調，「鄭麗文是北京的」。

最後王定宇表示，接下來，美國會如何處理這個「台灣安全、區域安全破壞者」，值得密切關注。

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