美官員施壓委國斷絕與中俄伊關係 CIA憂羅德里格斯配合度

美國情報報告對委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否會通過正式切斷與美國對手的關係來配合川普政府表示懷疑。此前美國官員曾公開表示希望這位臨時總統與伊朗、中國大陸、俄羅斯等親密盟友斷絕關係，包括驅逐這些國家的外交官和顧問。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯。 （圖／《美聯社》）

據《路透社》報導，羅德里格斯至今尚未公開宣布任何斷交行動。本月初，伊朗、中國大陸、俄羅斯的代表出席她的就職典禮。她是在美國於1月3日逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後接任總統職位。消息人士指出，美國情報報告稱無法確定她是否完全支持美國在委內瑞拉的戰略，這些消息人士拒絕透露姓名。

中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）於1月15日前往卡拉卡斯，與羅德里格斯討論該國政治前景。《路透社》無法確認這些對話是否改變情報機構的看法。華盛頓希望遏制敵對勢力在西半球的影響力，川普尋求開發這個石油輸出國組織成員國的龐大石油儲量。若羅德里格斯與美國對手國家斷交，將為美國投資委內瑞拉能源部門開闢更多機會，但若無法掌控她，可能削弱華盛頓從遠端指揮該國統治者的努力，並阻礙美國在委內瑞拉扮演更深層的軍事角色。

1月5日，馬杜洛被押解前往紐約聯邦法院。（圖／ 《路透社》 ）

中央情報局和委內瑞拉政府均未回應置評請求。一名不願具名的川普政府高級官員表示，美國總統川普將「持續對委內瑞拉領導人施加最大影響力」，並「期待這種合作繼續下去」。

中情局先前評估認為，忠於馬杜洛的官員包括羅德里格斯，是馬杜洛下台後最適合治理該國的人選。但批評川普委內瑞拉戰略的人士對此表示懷疑。2名消息人士稱，對羅德里格斯可靠性的擔憂在美國軍事行動前就已存在。

馬查多於15日親自將諾貝爾和平獎獎章贈送給川普。 （圖／《路透社》）

羅德里格斯在26日的演講中表示，她已「受夠」美國干預。儘管如此，2名消息人士透露，美國官員近日仍與她進行積極的通話，且鑒於川普已公開大力支持羅德里格斯，因此目前沒有其他替代方案。但一名熟悉委內瑞拉政策的消息人士稱，美國官員正與高級軍事和安全官員建立聯繫，以備改變策略之需。

近期情報報告也發現，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）目前無法成功治理該國，部分原因是她缺乏與該國安全部門或石油產業的緊密聯繫。川普上週告訴記者，他希望馬查多「參與」該國領導層，但未提供細節。一名熟悉政府與馬查多會談的人士表示，她深受白宮喜愛，被視為委內瑞拉領導職位的長期人選。另一位了解委內瑞拉政策的消息人士則表示，目前馬查多可能會被考慮擔任顧問，但尚未做出最終決定。馬查多的代表沒有回應置評請求。

