美官員秘訪台談「對等貿易協議」 蔡正元爆料細節

前立委蔡正元今（21）日在臉書爆料指出，美國國務院副助理國務卿Julie Turner已於12月3日 秘密來台，要求簽訂「台美對等貿易協議」，Julie Turner已經見過的民進黨經濟部、勞動部、農業部、衛福部的官員，包括楊珍妮、龔明鑫、洪申翰、劉威廉等。

蔡正元指出，美國要求的「台美對等貿易協議」細節如下：

1、美國對台關稅改為不疊加的15%。

2、營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台灣經濟部要禁止其對外投資。

3、美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工「強迫勞動」的相關問題必須隨時釐清。

4、台灣要修法比照美國提高勞動標準，台灣勞動部要主動認定「強迫勞動」的產品和零組件不准輸入台灣，也不准從台灣出口 。

5、如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。

6、台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

7、台美雙方要對外宣稱「對等貿易協議」，不是「自由貿易協定」，只是「非官方框架下的貿易協議」。

8、美國要求台方將「對等貿易協定」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據。如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

