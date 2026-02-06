美官員稱格陵蘭人過得不好 丹麥議員駁斥

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電）美國北極研究委員會主席丹斯4日接受挪威媒體訪問時表示，格陵蘭人健康狀況不良、沒有自由、在就業市場受歧視，加入美國將會對他們有許多益處，並對丹麥格陵蘭籍國會議員拉森表示「美國的支票已寄出」，引起拉森強烈批評。

美國北極研究委員會（US Arctic Research Commission）主席丹斯（Thomas Dans）被北歐媒體稱為「川普的格陵蘭代理人」（Trump's Greenland Guy），4日在挪威北部城市特琅索（Tromso）參加「北極前沿會議」（Arctic Frontiers）時，接受挪威廣播公司（NRK）晨間新聞訪問。

廣告 廣告

丹斯表示，格陵蘭對美國國家安全與歐洲的安全都極為重要，只有美國這個國家與川普這樣的領導人才能確保這塊領土的安全，美國的作為不只為了美國的人民，對北約會員國都有利。

被問及川普取得格陵蘭不動用武力的替代計畫，丹斯表示，川普與他的團隊是世界上最有權力與能力的，從川普的商業觀點一定會找出「三贏」的方法。

丹斯接著說，他認為若從另個角度看，美國取得格陵蘭不只是對美國有利，也對格陵蘭有利。他說，格陵蘭人將有機會享受真正的自由，他說250年前美國獨立脫離英國殖民時，格陵蘭人卻落入丹麥的貿易與操弄殖民，一直持續至今。

他說，從世界觀與經濟發展機會的角度來看，格陵蘭人是非常受限的。他還說，就算是住在丹麥的格陵蘭人也過得不好，例如健康問題、就業機會受限等。

他認為格陵蘭若加入美國會有許多益處，美國從二戰就進入當地保衛格陵蘭至今，美國是世界上最富裕的經濟體也是最強大的國家，若是有美國在，「好事就會發生」（Good things will happen）。

對於強取他國領土的質疑，丹斯重申國家安全的重要性，他也說格陵蘭唯一一次被併吞是在丹麥占領格陵蘭的時候。

丹斯受訪之後遇到也將上晨間新聞受訪的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen），在麥克風還未關閉時對她表示「美國的支票已經寄出」（The check is in the mail.），讓拉森感到美國的威脅還沒結束。

拉森對丹麥廣播公司（DR）表示，丹斯的發言很不得體，她馬上就對丹斯表示格陵蘭沒興趣，她也說這樣的行為對於已經在進行的工作小組和北約談判都非常不尊重。

她對丹斯在受訪時的發言也發出強烈批評，要求丹斯不要說謊。拉森表示，在丹麥的格陵蘭人並不是如他所述有健康問題，雖然丹斯後來澄清他指的是結核病，但拉森反駁那是50、60年代時的問題了，與現在事實不符。

拉森強調，她不願用丹斯的行為去判斷川普和美國的意圖，她選擇相信官方管道。

拉森對丹麥廣播公司表示，她會繼續為格陵蘭的自決努力，因為這樣做格陵蘭人看到，在互相尊重以及確保格陵蘭不受謊言抹黑的前提下找出解方是有可能的。

美國北極研究委員會是一個獨立聯邦諮詢機構，由美國總統任命，主要職責包括向美國總統及國會提交每兩年一度的報告，概述北極科學研究的建議目標與方針；發展並建議美國的北極研究政策；建立北極研究的各項合作橋梁等。（編輯：田瑞華）1150206