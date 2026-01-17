美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

未具名美國官員透露，在本周美國和台灣達成晶片關稅協議後，美國總統川普將尋求和各個國家達成「各自」的半導體關稅協議。

韓聯社報導，在被問到與台灣的協議是否會為晶片關稅設下一個標準，或者美國將會與其他國家就部門關稅進行個別談判時，該名美國官員表示，「各個國家都將有各自的協議」。

韓聯社記者之所以問這個問題是因為，在美國商務部16日發布有關美國與台灣貿易和投資協議的事實清單中，包含了一項半導體關稅的雙邊協議。

根據該事實清單，在美國興建新半導體產能的台灣企業，在批准興建期間，將能以零關稅方式進口多達其計畫產能2.5倍的晶片到美國。即使是已完工新晶片製造項目的台灣公司，也能享有其美國新產能1.5倍的進口量為零關稅。

這項晶片關稅協議使美國被質疑是否會以此做為與其他晶片生產國之間的標準，包括南韓。

川普14日才剛簽署一項聲明表示，將對用於人工智慧（AI）的特定半導體課徵25%關稅，這些晶片進口到美國後又再出口到其他國家。

白宮也已表示，川普可能會對半導體和其衍生產品的進口，課徵「更廣泛」關稅。

