美官員預告明年初辦台美EPPD 經濟部回應

▲去年舉辦的第五屆EPPD由時任經濟部長郭智輝、外交部常務次長陳立國及南德茲主談，就因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全及能源轉型等共同關切議題進行深度討論。（圖／取自外交部網站）

[NOWnews今日新聞] 美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）昨（16）日預告，台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也預計明年初再度舉行。該會議過去都是由經濟部、外交部派員進行交流。今年9月上任的經濟部長龔明鑫明年是否親自參與，台美是否針對關稅、貿易進行討論引起關注。



記者今（17）日詢問龔明鑫是否出席會議、預計談論哪些議題，未取得正面回應。經濟部回覆，台美EPPD係台美經貿政策重要交流平台，迄今已召開5屆會議，「針對下一次會議，目前刻與美方規劃討論中。」



海柏格指出，美台之間設有雙邊對話機制EPPD，預計明年初舉行，雙方近期才完成第一輪會談。「因為台灣在供應鏈中具關鍵地位，我們認為有必要先保留這樣的空間，優先在雙邊層級進行許多最為重要的討論，之後再將相關議題擴展到多邊架構。」



EPPD是成立於2020年是美國總統川普於第一任期卸任前所展開的台美經濟對話，意在加強台灣和美國之間的經濟合作和交流。



首屆EPPD是由美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith J. Krach）及我國行政院政務委員鄧振中率領下，透過實體及視訊方式在台盛頓舉行，聚焦科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題等。



第二屆的EPPD由時任經濟部長王美花、科技部長吳政忠及美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談，會議主要就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等四大議題深入交換意見。



第三屆EPPD同樣由王美花、費南德茲對談，會中就經濟脅迫、供應鏈韌性及安全能源轉型等共同關切議題進行深度討論。第四屆EPPD同樣由王美花、費南德茲對談，經濟脅迫、供應鏈與投資及能源轉型、永續及安全等共同關切議題進行深度討論。



去年舉辦的第五屆EPPD由時任經濟部長郭智輝、外交部常務次長陳立國及南德茲主談，就因應經濟脅迫、運輸、供應鏈與投資安全及能源轉型等共同關切議題進行深度討論。

