美官員：晶片關稅逐國協商 台灣標準不適用韓國

隨美國與台灣達成半導體關稅協議，美方官員16日公開表示，未來對各國課徵的半導體關稅及豁免標準，將採取「不同國家」尋求「獨立」的半導體關稅協議。這意味著甫拍板的「台美模式」，並不會自動套用於韓國。此舉引發韓國產業界與政府的高度緊張，憂心韓國恐面臨比台灣更嚴苛的投資與關稅條件。

針對《韓聯社》詢問台美涉及半導體關稅達成的協議，是否會成為晶片關稅的標準，還是美國會針對該產業關稅與其他國家進行獨立談判時，ㄧ名美方官員回應道：「不同國家有不同的獨立協議。」

韓國在去年與美方達成的原則性關稅協議，取得「待遇不低於對美貿易規模大於韓國之國家（即台灣）」的文字表述，但韓國專家指出，這僅是缺乏具體計算公式的聲明。隨著美方強調「逐國協商」，韓國先前爭取到的「半導體最惠國待遇」解釋空間正受到壓縮。

目前韓企對美投資總額約為410億美元，與台灣的5000億美元相比落差極大。然而，韓國政府承諾與美方直接投資及擔保的3500億美元中，已有1500億美元分配給了造船合作項目，這使得將全額投入半導體領域變得十分困難。

西江大學國際研究生院教授許允預測：「考慮到投資金額的落差，韓美雙方對於是否給予韓國與台灣同等級別的關稅豁免待遇，可能存在重大分歧。」

韓國際貿易協會會長許正警告，即使關稅稅率僅相差1個百分點，也會導致數千億韓元的貿易損失，韓國須爭取明確的免稅額度標準。

半導體是韓國對美第二大出口產品，僅次於汽車（133.7億美元）。目前，韓國產業通商部長金正官表示，將在與美國商務部及業界保持密切溝通的同時，全力準備談判。一位業內人士表示：「雖然計算過程非常複雜，但顯而易見的是，美國正釋放出施壓擴大半導體投資的訊號。」