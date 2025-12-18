美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今(18)日宣布美國國務院同意我八大項合計達111億540萬美元之軍售，相關公告目前已進入「知會國會」(notifying Congress)程序，可望於1個月後正式生效；但美方一度張貼公告、後卻遭撤下的美國安合局DSCA公文中，顯示我國此次採購到「60輛」新型自走砲，與先前傳聞的168輛相差甚大。

國防部今天表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元(約新台幣3514億元)對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。

而在稍早前一度公告，但又撤下的DSCA公告中，美國國務院宣布對我出售的M109A7自走砲數量為「60輛」，與先前傳出的168輛大相逕庭，可預期在知會國會後，1個月內自行生效。

