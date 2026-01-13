美宣佈與伊朗做生意加徵關稅 陸反對非法制裁「脅迫無法解決問題」

美國總統川普表示，所有與伊朗有貿易往來的國家，都要加徵25%的關稅，大陸駐美大使館發文，反對川普任意加徵關稅的作法。

美國總統川普在12日星期一宣佈，任何與伊朗有商業往來的國家，將被加徵25%的關稅。中國大陸駐美國大使館發文，表示反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並稱脅迫和壓力解決不了問題。

在川普宣佈要對與伊朗有貿易往來的國家，加徵關稅之後，中國大陸駐美國大使館，在社交平台「X」上發文表示，中國反對隨意加徵關稅的立場，是「一貫且明確」的。中國一向認為，關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫及壓力也解決不了問題。文中強調，「中國堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身合法權益」。

川普星期一下午在自己的社群平台「真實社群」發文宣布，任何與伊朗有商業往來的國家，在與美國進行任何商業往來時，將被加徵25%的關稅。他說，這是最終決定，並且「立即生效」，不過白宮還沒有對這項決定，發布正式文件。