美宣佈15億美元售紐西蘭5架MH-60R 單價竟高出台灣當年3倍！

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〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防安全合作局(DSCA)近日宣布，將向紐西蘭出售 5 架 MH-60R「海鷹」(Seahawk)反潛直升機，總金額高達 15 億美元(約合新台幣 473 億元)。這項採購案不僅引發國際軍事界關注，其換算下來每架高達 3 億美元的驚人天價，更與我國海軍當年因「預算過高」而胎死腹中的「神鷹三號」採購案形成強烈對比。數據顯示，紐西蘭本次獲得的概略單機平均成本，足足是我國當年編列預算的 3 倍之多。

根據美方公布的軍售細節，紐西蘭本次採購除了 5 架 MH-60R 反潛直升機機體外，還包含AGM-114「地獄火」飛彈、APKWS精確導引火箭彈，以及相關的雷達、夜視系統與後勤訓練支援。此外，美國還同意出售一批MK-54輕型魚雷，金額為6900萬美元。

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反觀我國，海軍為了汰換現役老舊的 500MD 直升機，過去曾積極規劃代號「神鷹三號」的採購計畫，預計向美方採購 12 架 MH-60R 反潛直升機。當時我國國防部共編列了約 340 億元台幣(約合 11 億美元)的預算，折合單機平均成本約為 9,400 萬美元(約 28.3 億元台幣)。

然而，這項備受期待的指標性台美軍購案，最終在美方開出實質發價書後，因金額遠超海軍預算負荷，由國防部於 2022 年以「價格太貴」為由正式宣布放棄，導致我國海軍至今仍未能如願迎來這款頂級反潛戰力。

軍事專家分析指出，紐西蘭本次採購的 MH-60R 單價之所以飆升至我國當年價格的 3 倍，主要有三大核心關鍵：

．「採購規模」引發的後勤分攤效益：軍購案中的模擬機、初始維修工具、人員培訓及軟體授權等「固定成本」極高。紐西蘭僅採購 5 架，導致每架飛機需分攤的固定成本被稀釋得非常少；而台灣當年預計採購 12 架，具備較佳的規模經濟效益。

．全球通膨與供應鏈飆漲：近年全球面臨嚴重通膨與軍工產業供應鏈緊繃，美製尖端武器造價年年攀升。

．美方報價策略的實質落差：台灣當年雖然編列每架不到 1 億美元的預算，但美方實質發價書的報價早已隨市場行情大漲，這也是為何台灣最終被迫放棄，而紐西蘭如今必須吞下高昂單價的主因。

這兩筆軍購案的強烈對比，再次凸顯了在爭取尖端海空軍備時所面臨的財務考量與困境。紐西蘭雖以破紀錄天價補強了南太平洋的反潛網，而我國海軍在錯失 MH-60R 之後，目前只能先轉向精進現役 S-70C(M) 反潛直升機的性能提升案。在兩岸不對稱威脅日益嚴峻的當下，如何尋求更具性價比的反潛替代方案，將是我國國防部接下來的重大考量。

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