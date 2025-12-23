美宣布全面封殺外國製無人機 大疆等中國廠牌無法在美銷售

美國聯邦通訊委員會22日宣布，將所有外國製造的全新無人機及其零件列為管控黑名單，理由為這些無人機設備，已對美國國家安全構成不可接受的風險。FCC指出，國安機構評估後認為，這些無人機可能用於發動攻擊與破壞，或進行未經授權的監控、竊取敏感資料等行動，威脅美國國土安全。

在禁令宣布後，包含中國等國外廠商製造的新無人機，都將無法獲得FCC批准，向美國進行銷售。不過FCC也表示，這項禁令不會溯及既往，美國當地消費者仍可繼續使用已購買的無人機，零售商也可繼續銷售或進口已通過今（2025）年FCC批准的無人機設備。

美國政治媒體Politico指出，在這項禁令發布前，美國國會部分議員正不斷對中國無人機品牌大疆的安全性風險發出警告。然而由於大疆無人機在全球市佔率已超過90%，且在美國使用範圍涵蓋建築、能源、農業、礦業等眾多產業，甚至警察、消防等部門也都是大疆用戶，也讓該政策推動遭遇阻力。

雖然FCC公布的禁令並未特別點名大疆等中國廠商，但眾議院情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）對此表示，管制外國無人機可大幅加強美國國安，並特別提及中國可以利用無人機技術繪製出美國每寸土地。共和黨眾議員史蒂芬妮克（Elise Stefanik）則認為，FCC禁止所有外國製造無人機，將釋放美國無人機主導性，也可保護國家免於中國共產黨威脅。

美國國際無人機協會（AUVSI）對於FCC的決定也表示支持，認為美國不僅要減少對中國的依賴，還應該自主研發無人機。協會主席羅賓斯（Michael Robbins）並以北京為了自身戰略利益，不惜限制稀土磁鐵等關鍵物資供應為例，強調美國必須增加國內無人機產量，並確保其供應鏈安全。

對於美方發布的進口禁令，大疆回應稱對FCC的決定感到失望，並稱FCC缺乏證據證明大疆產品具有資安風險。中國駐美大使館則表示，堅決反對美國過度延伸國家安全概念，擾亂和限制正常的經貿交流。