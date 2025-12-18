美宣布史上最大對台軍售「夢幻清單」曝光！老共怕了：停止武裝台灣

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

美宣布史上最大對台軍售「夢幻清單」曝光！李正皓直呼：「我都在流口水。」（圖／新台派上線）

美國川普政府上任後，對台軍售力道震撼全球！就在今（18）日，美國國防安全合作署（DSCA）正式宣布總額高達111億540萬美元（約新台幣3514億元）的對台軍售案，創下史上單筆金額最高紀錄。這份被軍事迷形容為「夢幻清單」的包裹，不僅包含我方苦求多年的M109A7「帕拉丁」自走砲，更一口氣增購82套海馬士多管火箭系統（HIMARS）。面對這波強勢軍援，北京方面隨即強烈反彈，高喊「停止武裝台灣」，王定宇直言：「中共真的感受到壓力了。」

111億美元震撼彈！ 川普2.0「豪氣」軍援 武器全現役

「這真的不是爛武器，我看完都在流口水！」三立政論《新台派上線》主持人李正皓在節目中難掩興奮。國防部表示，此次軍售案也是川普第二任期內的第二波、同時是金額最大的一筆軍售。清單中一改過去「給舊貨」的質疑，全部都是美軍現役的一線裝備。

過去拜登政府曾取消M109A6的對台軍售案，如今川普政府直接升級到美軍現役最新的A7版本。（圖／新台派上線）

資深媒體人康仁俊在節目中分析，這次軍購案不再只是「後勤維修」，而是實打實的「火力升級」。清單中最受矚目的莫過於60輛M109A7帕拉丁自走砲。過去拜登政府曾一度取消M109A6的軍售案，如今川普政府不僅重啟，更直接升級到美軍現役最新的A7版本。

康仁俊指出，M109A7不只是自走砲，更是「岸置火力」的關鍵一環，過去大家認為自走砲是陸軍決戰使用，但配備精準導引後，它能直接推到沿岸，對企圖渡海的共軍船團進行「源頭打擊」。

資深媒體人康仁俊指出，美國這次宣布的對台軍售清單，都是美軍現役的最新系統。（圖／新台派上線）

「海馬士」數量爆增 搭配PGK精準套件 變身「狙擊砲」

除了自走砲，這次採購的「海馬士多管火箭系統」數量也相當驚人。據國防部資訊，此次一口氣增購82套，加上先前採購的數量，台灣將擁有超過百套的海馬士系統，密度之高罕見。

PGK套件可以用GPS控制飛彈，邊飛邊修正彈道，提高精準度。（圖／新台派上線）

康仁俊進一步解析，這批軍售還包含4080套PGK（精準導引套件）。這項裝備能將傳統砲彈變成「長了眼睛」的飛彈。透過GPS與尾翼微型控制儀，砲彈在飛行過程中能不斷修正彈道，「把飛歪的拉回來」，讓原本30公里的射程延伸至40公里，且精準度極高。這讓每一發砲彈都具備飛彈等級的破壞力，對於集結在對岸或海面上的敵軍目標，將形成毀滅性的「集火射擊」網。

王定宇表示，日本主張印太單一戰區，我軍如果有TAK系統，就代表台灣在印太安全範圍內。（圖／新台派上線）

揭密「上帝視角」：TAK系統讓國軍戰力躍升北約規格

在硬體火力之外，民進黨立委王定宇點出了這次軍售中「看不見但最可怕」的軟體升級——TAK（Team Awareness Kit）系統。

「這就是傳說中的『上帝視角』！」王定宇解釋，TAK系統能將戰場上的所有資訊整合。未來，台灣的單兵、無人機、火砲，將不再是單打獨鬥，而是透過TAK系統即時分享圖像與數據。指揮官能清楚看見每一個單兵的位置、敵人出現的座標，並透過AI運算，瞬間指派最合適的武器進行打擊。

王定宇強調，過去台灣陸軍缺乏這種高階的戰場感知系統，擁有TAK後，台灣陸軍的指揮管制作業（C2）將直接升級至與美軍、北約、以色列同等級。更深層的戰略意義在於，這套系統具備與盟軍「鏈結」的潛力。一旦發生戰事，台灣能迅速接入印太司令部的共同作戰圖像，這對中共而言，無疑是極具威嚇力的訊號。

王定宇指出。我國陸軍如果添購這套系統，就能提升到北約、以色列的等級。（圖／新台派上線）

北京跳腳？ 王定宇：這是對台海現狀最強力的「再保證」

面對美方釋出的超級軍售大禮包，這筆高達3500億台幣的預算能否如期通過，將是接下來立法院攻防的焦點。但無庸置疑的是，隨著M109A7、海馬士以及TAK系統的到位，台灣的防衛縱深將大幅向外推展，從「濱海決勝」延伸至「源頭打擊」。

王定宇強調，這個投資對台灣的安全很必要，而且對中共來講很具嚇阻力量，當這些尖端武器如期交貨部署，「中共攻台的壓力會有多大」，答案已不言而喻。

