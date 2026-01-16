美宣布啟動加薩停火協議第二階段 尼坦雅胡稱僅是「宣示性行動」

以色列15日襲擊加薩導致6人身亡，其中包括3名女性。在一天前，美國宣布脆弱的加薩停火協議將推進至第二階段。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)稱這個停火聲明在大程度上是象徵性的，引發人們對協議最具挑戰性的部分將如何實施的質疑。

尼坦雅胡14日與最後一名以色列人質的父母通話，這名人質的遺體仍在加薩，尼坦雅胡說，宣布成立巴勒斯坦治理委員會僅是「宣示性行動」，而不是美國特使魏科夫(Steve Witkoff)所謂的進展的跡象。

以色列「人質及失蹤家庭論壇」14日表示，以色列警官吉維利(Ran Gvili)的父母先前曾敦促尼坦雅胡，在他們的兒子遺體返還之前不應推進停火。

尼坦雅胡向吉維利的父母保證，讓其遺體歸還仍是首要任務。

取得進展但困難依舊

宣布第二階段停火協議標誌著向前邁出了重要一步，但也留下了許多懸而未決的問題。

這些問題包括研議中的由巴勒斯坦專家組成的非政治性管理委員會，以及一個國際「和平委員會」的組成。

一位不願透露姓名的以色列官員表示，委員會的組成是與以色列協調確定的。

其他問題還包括國際部隊的部署時間、加薩南部拉法(Rafah)邊境關卡重新開放的時間，以及解除哈瑪斯武裝和重建加薩的具體細節。

擬擔任委員會主席的工程師兼前巴勒斯坦自治政府官員沙斯(Ali Shaath)，接受位於約旦河西岸的巴斯瑪電台(Radio Basma)採訪時表示，他預估重建和復原工作將耗時約3年。他表示，重建工作將先解決住所等燃眉之急。

但接受美聯社採訪的加薩巴勒斯坦人則質疑，進入第二階段究竟能為當地帶來哪些實際改變，他們指出，流血衝突仍在持續，基本生活必需品的取得也面臨諸多挑戰。

加薩衛生部15日表示，自以色列和哈瑪斯去年10月達成停火協議以來，已有超過450人喪命。

據當地醫院指出，15日發生的數起空襲造成9人死亡。艾格撒烈士醫院(Al-Aqsa Martyrs Hospital)稱，第一次空襲造成2名男子死亡，第二次空襲造成3名婦女和1名男子死亡。

紐瑟拉特(Nuseirat)的艾爾瓦達醫院(Al-Awda hospital)指出，一枚炸彈後來擊中一棟房屋，造成2人死亡、5人受傷。此外，希法醫院(Shifa Hospital)表示，加薩市也有1人死亡。

以色列軍方官員尚未就這些空襲事件做出回應。

此外，以色列軍方表示，15日有人靠近所謂的「黃線」，並構成迫在眉睫的威脅，軍方已將其擊斃。黃線將以色列控制的加薩走廊地區與其他地區分隔開來。 (編輯:柳向華)