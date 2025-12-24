美宣布對中國晶片加徵關稅 延至2027年6月上路

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普的政府今天表示，將就北京當局「不合理」地追求晶片產業主導地位，對中國半導體進口產品課徵關稅，但相關措施將延後到2027年6月才會實施。

路透社報導，根據提交的文件，關稅稅率將至少提前30天公告。這項措施源於歷時一年的「301條款」（Section 301）不公平貿易行為調查，是由前總統拜登政府針對中國對美出口「成熟製程」（legacy）或舊技術晶片而啟動。

廣告 廣告

美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）在聲明中表示：「中國以取得半導體產業主導地位為目標的做法並不合理，並且對美國商業造成負擔或加以限制，因此構成採取行動的依據。」

中國駐華盛頓大使館對任何關稅措施表達反對，並在發給路透社的聲明中表示：「把貿易與科技問題政治化、工具化與武器化，破壞全球產業與供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反。」中國大使館補充說：「我們將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。」

此舉保留了川普加徵關稅的能力，也尋求在中國對稀土金屬實施出口管制之際，緩解與北京方面的緊張局勢。全球科技公司高度依賴稀土金屬，而中國則掌握這類金屬的供應主導權。

作為與中國協商延後相關出口管制的一部分，華府也推遲一項限制美國科技產品出口到已被列入黑名單的中國企業子公司的規定。此外，據路透社報導，美國也啟動一項審查，這可能促成輝達（Nvidia）第2強大的人工智慧（AI）晶片首度出口中國，儘管美國對中鷹派人士深感憂慮，擔心這類晶片可能助長中國軍事發展。

晶片產業正靜待川普政府對全球晶片進口，所進行的更大範圍關稅調查做出的決定。

這項根據「232條款」（Section 232）國家安全法規展開的調查，可能將對中國半導體以及全球各國含有中國半導體的各類電子設備加徵更多關稅。但路透社報導，美國官員私下表示，他們可能不會很快實施這些關稅。

拜登已於2025年1月1日起，對中國半導體加徵50%的關稅。（編譯：張曉雯）1141224