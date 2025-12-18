美宣布對我111億美元軍售 外交部：堅定履行對臺安全承諾

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（18）日指出，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對臺灣出售總額111億540萬美元的「M109A7自走砲」等共8案。這是川普政府第二任期內宣布的第二批對臺軍售，再次彰顯美國依據《臺灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對臺安全承諾，並延續對臺軍售常態化的政策，協助臺灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。

外交部表示，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對臺灣出售總額111億540萬美元的「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」等共8案。

外交部說，誠摰感謝美方長期對區域安全及臺灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（NSS）對臺灣戰略地位及強化軍力以嚇阻臺海衝突的重視。

外交部強調，面對中共在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，臺灣秉持守護和平與自由的信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。臺灣也將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進臺海及區域的和平、穩定與繁榮。