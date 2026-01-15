美宣布對特定「進口晶片」加徵25％關稅！輝達、超微都被點名

國際中心／張尚辰報導

川普宣布對部分高階運算晶片加徵25%進口關稅。（圖／翻攝自The White House）

美國總統川普於14日簽署公告，宣布對部分高階運算晶片加徵25%進口關稅，包括輝達（Nvidia）的H200人工智慧晶片，以及超微（AMD）的MI325X。

白宮表示，這項政策主要基於國家安全考量，目的是鼓勵半導體回到美國生產，降低對海外供應鏈的依賴。目前，美國僅約一成晶片在國內製造，政府認為這對經濟與國安構成風險，因此希望透過提高進口成本，促使企業增加在美國投資設廠。

外界認為，這項25%的AI晶片關稅，可能是美國同意輝達持續向中國出售H200晶片的交換條件之一。綜合外媒報導，晶片若在海外製造後進入美國，須先繳納關稅，才能再出口至中國或其他國家。川普也表示，雖然稅率不是最高，但水準已足夠，美國可從這些晶片銷售中取得約25%的收益。

廣告 廣告

白宮同時說明，此次關稅設有豁免，凡是供美國資料中心、新創公司、消費性產品、一般工業用途及政府部門使用的晶片，都不在課稅範圍內。

此外，白宮也指出，未來不排除擴大半導體及相關產品的關稅措施，以進一步強化美國本土製造能力，並減少對海外供應鏈的依賴。

更多三立新聞網報導

馬斯克預言！南韓未來「恐遭北韓統一」 關鍵原因曝光

有內線？美軍出兵前夕押「馬杜洛垮台」 神秘客單筆狂撈逾千萬

馬杜洛遭逮捕「恐影響經典賽」！委內瑞拉教頭：我們不是壞人

日本「蜱蟲病」通報數創新高！專家曝感染高峰期：嚴重恐器官衰竭亡

