【美宣布對臺軍售】蘇紫雲：強化濱海打擊 加速建構嚇阻戰力

記者王子昌／專訪

美國政府昨日宣布總額達111億540萬美元對臺軍售案，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時表示，自整體戰略脈絡觀察，本次軍售案除象徵雙邊戰略互信，更與美方近期公布多項政策文件相互呼應，顯示其持續反對以武力改變臺海現狀，並以制度化、常態化方式支持我國強化防衛能力，對區域安全穩定具有正面助益。

蘇紫雲指出，此次8案軍售品項可區分為新購、增購、續購及後勤維保等4大類，內容涵蓋長程精準火力、無人機系統及反裝甲武器等關鍵戰力。其中，M109A7自走砲射程最遠可達40公里，具備跨戰區火力支援效能，可有效打擊敵方轉乘區域、遲滯其登陸行動，強化濱海作戰能力與國土防禦縱深，且各式反裝甲飛彈增購有助充實彈藥庫存，提升灘岸防衛與殲敵能力，切合我國實際作戰需求。

蘇紫雲進一步指出，M109A7自走砲採用與美軍現役裝備相同的底盤與動力系統，並具備高伏特電力架構，象徵國軍新式裝備朝向與盟友接軌、面向未來戰場發展，且本次軍售案結合政府特別預算前瞻布局，有助於加速建構強韌嚇阻戰力，相信政府各部會在感謝友盟支持的同時，也將持續強化國防自主，展現守護民主與和平的堅定決心。