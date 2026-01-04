美宣布接管委內瑞拉效應 油價長線有壓 去美元化加速
美國攻擊南美主要產油國委內瑞拉，並拘捕委國總統馬杜洛夫婦，震撼國際社會，專家指出，這起事件短期預料將影響油市信心，但不致演變成「石油震撼」，長線反而加重油價下壓，並加速去美元化。
美國總統川普3日宣布，美國已成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，並已將馬杜洛夫婦押往美國，白宮也公布押解兩人的照片。川普稍後說，美國將接管委國，直到能安全而妥善地轉移政權，美國也將強勢介入委國石油業，派遣美國大型石油業者投入數十億美元，修復委國石油基礎設施。目前唯一在委國經營業務的雪佛龍，可能成為贏家。
不過，川普政府目前沒有派遣駐軍或行政官員在委國的計畫，可能由委國現有政權管理。聯合國安理會5日將召開緊急會議。
知情人士透露，委國石油基礎設施目前均未受影響。分析師預期，這起地緣政治事件只會短期影響油市信心，且目前油市依然供應過剩，能夠吸收委國事件的干擾。
新加坡Fibonacci資產管理公司執行長鄭仁允（音譯）認為，5日率先開盤的亞洲金融市場，短期內避險情緒升高勢不可免，但情勢不太可能演變為長期的石油震撼，目前委國僅供應全球1%的石油，中日韓等淨石油進口國的高報酬率和景氣循環股短期有壓，看好能源和軍工股。
若美國石油業大舉進駐委國，可能讓供需失衡更加惡化。委國石油蘊藏量推估為全球最大，過去20年來因管理不善、加上當局將石油業收歸國有，產量大幅下滑。同時，國際能源總署（IEA）預估，2026年全球原油每日供應預料將比需求高出380萬桶，為歷來最高。
