美宣布百億美元軍售 外交部：履行對台承諾

美國政府通知我方最新一批軍售，總額高達111億540萬美元(約新台幣3,532億元)。外交部長林佳龍今天(18日)對此表示歡迎，並誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，亦欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。

外交部指出，這是川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，再次彰顯美國依據台灣關係法及六項保證堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌嚇阻戰力。

外交部表示，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶行徑，台灣秉持守護和平與自由信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，台灣也將不斷深化與美國及其他安全夥伴的合作，提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，這批軍售內容包括「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」。